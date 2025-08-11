航空7月客運受國際局勢干擾 前7月營收共譜同期新高

快訊

中央社／ 台北11日電

航空4雄陸續公布7月營收，客運受國際局勢與匯率波動等因素干擾，貨運則受AI伺服器、半導體與急單出貨潮推升，單月營收普遍較去年同期下滑，但累計前7月營收，多家業者仍創同期新高。

長榮航7月客運營收新台幣119.68億元，貨運營收達45.45億元，合併營收達184.93億元，年減6.96%，累計今年前7月合併營收1287.44億元，年增1.24%，創歷年同期新高。

長榮航指出，7月客運市場步入傳統旺季，雖受國際局勢與匯率波動等因素干擾，訂位量仍隨出發日接近而穩健提升，歐美長程線平均載客率達85%; 短程及區域旅遊航線也因暑假展開而湧現客量，東南亞峇里島、宿霧及峴港等航線載客率達9成以上。

貨運方面，長榮航指出，7月電商平台促銷活動，帶動電商需求略為升溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與汽車零件量能穩定。

華航集團7月合併營收177.4億元，年減3.3%，為歷年同期次高。其中，客運收入106.51億元，月增3.48%；貨運收入56.33億元，月增5.64%。累計前7月營收1218.02億元，年增3.9%。

展望9月，華航看好歐洲市場持續暢旺，法蘭克福、維也納、捷克及阿姆斯特丹等航線，預估訂位率皆可約8成以上。

貨運方面，華航指出，7月貨源持續穩定增加，貨收年增8.33%成長，7月起美國陸續公布各國的對等關稅，至8月初正式上路前，空運急單效應推升各地往美航空貨運市場需求，加上AI伺服器、半導體與高值電子貨品等供貨持續強勁，相關包機需求湧現。

台灣虎航7月自結營收13.91億元，年減14.5%，主因受地震、關稅、經濟不穩定等大環境因素影響，致消費者對非必要性消費，會有猶豫甚或延遲、控制預算等行為出現。

虎航累計前7月營收約98.45億元，仍改寫歷年同期新高，累計班次數成長2.1%，累計旅客人次增加1.9%，旅運需求仍屬穩定，8月暑假旅遊熱潮帶動載客率突破9成。

星宇航空7月營收40.12億元，月增率7%，年增16%，前7月營收259.76億元，年成長31%，創歷年同期新高，7月客運營收31.81億元，年增5%。貨運方面，7月貨運營收4.78億元，年增59%，單月及累計皆創新高。

星宇航空第2季營收107.7億元，年增29%，其中客運收入85.25億元，年增18%，但自今年4月起，受對等關稅政策不確定性影響，訂位需求向後推遲。貨運方面，第2季貨運收入12.57億元，年增80%，受惠關稅展延前出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁。

星宇航空第2季稅後純益僅0.08億元，累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.54%，每股稅後純益（EPS）0.31元。

此外，航空業者擴大航網，長榮航10月21日起將開航桃園－釜山航線，每週飛往韓國將達32班；華航12月3日開航台北-鳳凰城，星宇航空7月29日開賣台北－鳳凰城航線，將於明年1月15日開航。

