飯店業本業穩健 晶華、雲品受匯損波及

飯店業財報出爐，儘管本業經營穩健，但受到匯損影響，晶華上半年稅後淨利新台幣7.1億元，年減2.53%；雲品國際第2季稅後淨損0.27億元，因新台幣匯率強升，投資帳面兌換利益減少，第2季獲利衰退。

晶華上半年合併營收34.35億元，年增約9.56%，站上同期歷史新高；合併稅後淨利7.1億元，年減2.53%，主因是去年認列淨匯兌利益0.44億元，今年因美元貶值、認列淨匯兌損失0.27億元，致匯兌利益比去年同期減少。

受惠暑期家庭旅遊需求增加，晶華集團觀察，客房及餐飲營收穩定成長。太魯閣晶英的恢復營運及故宮晶華的冠軍牛肉麵坊帶動集團業績，麗晶精品的營收表現也不受關稅動盪影響。

晶華7月合併營收達4.93億元，年成長10.48%，創雙位數成長；前7月合併營收39.28億元，年成長9.68%。

展望後市，晶華指出，年底前仍有許多可有效挹注營運動能的商機，包括中秋與國慶雙十假期，今年新增的教師節與光復節連假，可望帶動國旅住房商機；年底的耶誕節與企業尾牙聚餐需求、更將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。

雲品國際第2季合併營收5.07億元，年增3.06%，為同期歷史次高；稅後淨損0.27億元，每股稅後虧損0.26元。雲品上半年合併營收12.47億元，年增0.97%，為同期歷史新高；稅後淨利0.81億元，年減54.27%，每股稅後盈餘0.77元。

雲品7月合併營收1.75億元，年增3.31%，創下歷年同期次高成績；前7月合併營收14.23億元，年增1.26%，刷新歷史同期新高紀錄。看好隨著第4季將步入傳統旅遊與宴席旺季，營收表現有望持續向上。

雲品說明，若排除匯率因素，第2季稅後淨利應為0.29億元，每股盈餘（EPS）0.28元，年增11.89%，因新台幣匯率強升，投資的美金定存與美國國庫券因美元匯率變化，造成帳面上兌換利益較去年同期減少，使第2季獲利呈現衰退情形。

受首季全球股市震盪影響、其他收益縮減，寒舍餐旅第2季合併營收11.99億元，季減14.35%、年增4.28%，改寫同期新高；歸屬母公司稅後淨利為0.4億元，季減29.81%、年減88.65%，每股盈餘0.44元。寒舍上半年合併營收達25.98億元，年增3.7%，續創同期新高，每股盈餘1.06元。

寒舍表示，獲利年減主因為去年同期有投資收益挹注墊高基期，加上今年以來全球股市震盪，致金融資產評價出現未實現損失，影響獲利表現；若排除其他收益因素，寒舍第2季本業動能穩健。

展望下半年，寒舍指出，隨暑期餐飲旺季與國際大型會展陸續到來，集團對第3季營運維持審慎樂觀看法。