民調：23.8%房仲業績年減6成 37.2%擬轉業

中央社／ 台北11日電

根據房仲全聯會公布最新「房仲業者經營現況調查」，今年上半年與去年同期相較，有23.8%房仲業者業績衰退60%以上，其中更有37.2%業者可能或確定轉業，而餐飲、旅遊業和外送快遞是前3名的轉業選擇。

房仲全聯會表示，管制政策與經營環境劣勢若未改善，將威脅全台十餘萬房仲業從業人員基本生計。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（簡稱房仲全聯會）今年7月針對「房仲業者經營現況調查」進行網路民調，今天發出新聞稿公布民調結果，今年上半年與去年同期相較，業績衰退40%至60%占21.3%，衰退60%-80%占11.7%，衰退80%以上占12.1%；業績成長約占8.3%。

另外，52.4%房仲業受訪者，預期今年整體收店率達5%以上，有28.2%認為預期今年收店率5%至10%；24.2%預期今年收店率達10%以上。

31.8%房仲業受訪者可能轉業，5.4%確定轉業，19.5%未決定；其中非連鎖品牌業者41.2%可能轉業，6.9%確定轉業。轉業選擇前3名，分別為餐飲業、旅遊業及外送快遞業。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，央行祭出第7波房市信用管制及美國關稅雙打擊下，全台房屋買賣交易量大減。根據內政統計月報資料顯示，今年上半年與去年同期相較減少26.4%，創2018年以來同期新低。

他說，近年房仲會員店數大增，截至今年6月底止，全台會員家數達7940家，近2年就增加470家，大幅稀釋整體平均交易件數；現今又遇上交易量大減，僧多粥少狀況下，使房仲業從業人員陷入困境。

王瑞祺說，在這波變化中，非連鎖品牌業者的動態值得關注，這些業者約占整體會員50%，多數屬於深耕當地的資深在地業者，對區域業界生態平衡極為重要。非連鎖品牌業者原本人力、物力有限，景氣變動下相對有較大壓力，且業者平均年齡較高，因此調查中表達收店或轉業比例也高。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示，房仲業受內外夾擊，經濟受制於關稅政策及匯率，房仲業被貸款政策掐住流通，目前不利的經營環境，預料短期內難以改變。他建議地方公會多介入輔導及關注，或調整業務項目比例，加強租賃服務，或協助提供友善金融機構等，協助會員業者及非連鎖品牌業者度過難關。

