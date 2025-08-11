中壢再添社宅新案！「富台安居」動土 310戶預計2028年完工

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
桃園富台安居動土典禮。國家住都中心提供

國家住都中心11日在桃園市中壢區舉辦「富台安居」社會住宅統包工程動土典禮，這是中央在桃園動工的第12處社宅、也是中壢區的第5處。全案由中央出資興建，總經費達18億1,390萬元，規劃興建310戶，預計2028年完工。

基地位於中山東路三段與龍福路交叉口，對面是永福羅漢松公園，步行6分鐘範圍內還有南亞公園、台貿公園、南亞技術學院、市立圖書館龍岡分館、龍福親子館及富台國小，生活機能完善。交通方面，距中壢火車站車程約10分鐘；未來捷運綠線中壢延伸段通車後，步行約5分鐘即可到達G28站，通勤也很方便。

本案將興建兩棟地上13層、地下3層的住宅大樓，規劃310戶社宅、5間店鋪與1處市民活動中心。建築設計延續周邊色彩語彙，以低彩度色系為主，搭配富有律動感的地面鋪面設計，並保留基地上的大樹融入景觀中，打造與社區共享的綠意空間。

國家住都中心指出，目前中央在桃園市推動的社會住宅，包括已完工、興建中與已決標案件共計22處、6,543戶，其中中壢區就有6處、2,392戶。隨著中壢人口持續成長，社宅可提供在地小家庭、就學與就業人口更多元的居住選擇，有助於改善租屋市場與提升居住品質。

南亞 社會住宅

