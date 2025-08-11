南光醫藥南港新總部啟用 轉型全方位健康服務
針劑藥廠南光醫藥宣布，位於南港的國際營運總部啟用，董事長陳立賢說，希望展現企業轉型動能，此次攜手知名預防醫學機構跨界設立優點預防醫學中心，是南光從傳統製藥公司轉型為全方位健康服務的重要一步，預計今年第4季開幕。
南光在8月6日公告，總經理王玉杯退休、轉任副董事長，總經理由南光第三代、原任數位運籌暨永續發展中心副總經理陳本松，以及研發技術生產中心副總經理陳本忠共同接任，形成雙總經理制。
王玉杯表示，自己將於8月底完全退出，希望給兒子們2年時間磨練，陳立賢預計3年後卸任董事長，屆時希望兩人中有一人可接任此職位。
南光醫藥今天舉辦國際營運總部啟動與品牌願景發表記者會。陳立賢指出，選擇南港，主要看好南港生醫產業聚落已成熟，除了總部品牌升級，也宣布與點滴治療專門優點診所合資成立全新預防醫學中心。
他表示，預防醫學中心將結合南光在醫藥研發的技術優勢，與優點診所的臨床照護專業，落實早期發現及個人化健康照護，將導入健康風險評估、生物指標檢測、遺傳分析與個別化生活介入方案，提供從健檢、慢性病風險預測、個人化營養諮詢到基因檢測等多元服務，並規劃未來擴展遠距健康監控與企業健康管理方案。
外銷布局方面，王玉杯說，原本外銷占比達35%，但因美國合作夥伴財務發生問題被清算，日本市場因削價競爭，目前外銷占比下降至25%；未來將鎖定尚未開發的新興市場進行布局，比如中東市場，東南亞市場則持續爭取藥證，目前馬來西亞拿到的藥證較多，泰國也發展得不錯。
