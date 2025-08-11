快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

南光醫藥南港新總部啟用 轉型全方位健康服務

中央社／ 台北11日電

針劑藥廠南光醫藥宣布，位於南港的國際營運總部啟用，董事長陳立賢說，希望展現企業轉型動能，此次攜手知名預防醫學機構跨界設立優點預防醫學中心，是南光從傳統製藥公司轉型為全方位健康服務的重要一步，預計今年第4季開幕。

南光在8月6日公告，總經理王玉杯退休、轉任副董事長，總經理由南光第三代、原任數位運籌暨永續發展中心副總經理陳本松，以及研發技術生產中心副總經理陳本忠共同接任，形成雙總經理制。

王玉杯表示，自己將於8月底完全退出，希望給兒子們2年時間磨練，陳立賢預計3年後卸任董事長，屆時希望兩人中有一人可接任此職位。

南光醫藥今天舉辦國際營運總部啟動與品牌願景發表記者會。陳立賢指出，選擇南港，主要看好南港生醫產業聚落已成熟，除了總部品牌升級，也宣布與點滴治療專門優點診所合資成立全新預防醫學中心。

他表示，預防醫學中心將結合南光在醫藥研發的技術優勢，與優點診所的臨床照護專業，落實早期發現及個人化健康照護，將導入健康風險評估、生物指標檢測、遺傳分析與個別化生活介入方案，提供從健檢、慢性病風險預測、個人化營養諮詢到基因檢測等多元服務，並規劃未來擴展遠距健康監控與企業健康管理方案。

外銷布局方面，王玉杯說，原本外銷占比達35%，但因美國合作夥伴財務發生問題被清算，日本市場因削價競爭，目前外銷占比下降至25%；未來將鎖定尚未開發的新興市場進行布局，比如中東市場，東南亞市場則持續爭取藥證，目前馬來西亞拿到的藥證較多，泰國也發展得不錯。

南光 董事長 總經理

延伸閱讀

大陸行業內捲 安徽卡車司機村面臨轉型

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

盜版暗流／電子書發展與台灣出版業的轉型挑戰

北市南港轎車遭曳引車碰撞暴衝 連撞3車衝上人行道2人送醫

相關新聞

超過160億！長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院已在上月16日已作出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執...

長榮集團遺囑官司 四大公司回應了

長榮集團四兄弟遺囑官司持續訴訟，張榮發四子張國煒(小K)委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向四公司長榮航空（2618）、長...

桃園航空城優先產專區最後2塊地要賣 競拍底標曝光

桃園航空城優先產專區9塊基地近年陸續標出，目前只剩D、F二塊土地待價而沽，市府經濟發展局與航空城公司今舉辦公開標售前說明...

房仲業衝擊 近四成業者評估轉業

房市景氣寒冬，房仲業大受衝擊，根據房仲公會全聯會針對房仲業者經營現況調查顯示，有近4成業者有意願轉業。跟去年同期相比，有...

聲寶橘青春台南安平館隆重動土 布局全台樂齡宅藍圖成形

聲寶集團（1604）持續深耕樂齡住宅市場，繼新北土城館動工後再啟新篇，11日於台南安平舉辦「聲寶橘青春台南安平館」動土典...

六福村萬人同慶生日 好康優惠加碼延長到29日

六福村46周年慶於8月10日完美落幕，共吸引萬人共襄盛舉，因此六福村主題遊樂園特別宣布，將810生日慶優惠活動，延長至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。