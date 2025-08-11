花蓮縣首登場 第3季國有房地包租公告共五標49戶

國產署日前公告今年度第3季國有房地包租標的共5標49戶，分別為花蓮縣24戶、苗栗縣5戶、雲林縣10戶、高雄市2標各5戶，並訂於同年9月11日辦理開標作業，相關招標資訊已揭露於該署北區、中區及南區分署網站，敬請包租業者把握投標期限，踴躍投標。

國產署為活化閒置國有房地，增加住宅租賃市場供給，積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業(下稱包租業)，由其轉租與次承租人居住使用(下稱國有房地包租)。

國產署表示，今年度第3季首度擴及花蓮縣，推出24戶標的均坐落同一筆土地，有利包租業者後續整體管理與維護；雲林縣10戶分別鄰近斗六火車站及各級學校，公共設施完善；高雄市第1標推出楠梓區5戶標的，均鄰近國小，就學便利；第2標5戶分別鄰近高雄輕軌站、高雄捷運站、高雄公園，交通便利，生活機能良好；苗栗縣推出5戶標的，其中3戶前於去年度第4季辦理國有房地包租時已有包租業者參與投標，但投標文件未臻完備成為無效標，這次新增2戶標的併同辦理公告。

國產署特別提醒，包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件，尤其是須加入標租房地所在地同業公會並檢附有效之會員證書影本、代表人身分證明文件影本等，以免形成無效標。

國產署進一步表示，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至2025年6月，公告297戶，標脫201戶國有房地，標脫率近7成，執行績效良好，預計第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。