補助10億「解決旅宿缺工」成效不佳！網揭台灣觀光缺陷：薪水不漲補也沒用

交通部觀光署為解決旅宿業缺工問題，編列10億元補助業者增聘房務與清潔人員，原估可帶動逾1萬6000人就業，實際卻僅增加2617人。審計部決算報告指出，補助期間觀光旅館與一般旅館客房部職工增幅均未達1成，顯示政策對改善缺工幫助有限。報告也引述統計數據，住宿及餐飲業離職主因以待遇不符期望佔比最高，凸顯薪資與求職者需求落差。觀光署回應將持續宣導提高薪資、營造友善職場，並推動科技輔助與彈性用工，以強化服務品質。

一名網友在PTT分享新聞時批評「補助再補助」，直指台灣觀光條件不足，住宿與物價偏高、交通不便且缺乏大型遊樂園或特殊娛樂設施，相較日韓昂貴、比泰越無聊，不適合吸引大量觀光人潮。他質疑國內上市櫃旅館及觀光餐飲業已陷入經營困境，政府卻仍撒錢補助。

不少網友對政策成效表達不滿，認為「薪資不漲缺工難解」、「10億元最後只是進了老闆口袋」，批評補助淪為圖利業者、治標不治本。有人直言「國旅就垃圾」、「住宿費高但員工領低薪」，也有人質疑「補助是拿人民稅金替業者發薪水」。另有留言指出國旅常見服務品質差、備品需自費、交通設施落後等問題，根本缺乏吸引旅客的條件。

部分網友則將矛頭指向產業結構，認為業者想要的是廉價外勞而非本地勞工，且缺工更多是缺「肯領低薪」的人力；也有人提到台灣觀光以一日遊為主，長住需求下降，即使補助聘人也未必用得上。另有留言建議，與其補助業者，不如直接把資金分給求職者或用於基礎建設與觀光環境改善。