快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

桃園航空城優先產專區最後2塊地要賣 競拍底標曝光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供
桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供

桃園航空城優先產專區9塊基地近年陸續標出，目前只剩D、F二塊土地待價而沽，市府經濟發展局與航空城公司今舉辦公開標售前說明會，吸引20多家企業參加，其中不乏上市櫃公司感興趣，而土地競拍底標也在說明會出爐，2者都超過6億元。

經發局副局長耿彥偉指出，航空城優先產專區9塊基地面積合計52公頃，前年7月標出7處，分別由統一超商、星宇航空、藥華、健策、中華貿易開發、力歐新能源、大樹醫藥與督洋生技等知名企業得標，而面積最大的I基地去年9月由台灣人壽得標。

據了解，D基地原本前年7月已由力歐新能源得標，金額為6.06億元，但後來力歐新能源提出解除契約，所以又重回市場待價而沽。F基地前年7月以底標5.43億元流標，近年透過整合面積變大，不但捲土重來，售價也提高不少。

經發局指出，D基地面積7500平方公尺、底標價6億8325萬元，F基地面積8117平方公尺、底標價7億5411萬元，不僅價格相較其他基地親民，因鄰近商業區與住宅區，也具有發展一般消費市場優勢。

經發局表示，說明會除了介紹基地未來發展優勢，市府也借此機會了解企業需求，作為設計標案的參考依據。目前尚未決定何時招標，各界投資人如對標案有任何意見，歡迎電話提供。服務專線：（03）3322101轉5236、5238。

桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供
桃園航空城優先產專區最後2塊基地要賣了，市府今舉辦公開標售前說明會，底標也隨之曝光。圖／桃園市經發局提供

航空城 統一超商

延伸閱讀

美濃農地遭盜採砂石破壞道路 高市府開罰送辦

台中第3家好市多落腳何處 民代力促在港區最快9月公布

北市府衛工處副工程司被控收賄 北檢不起訴處分

網傳調閱標案資料公文 王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

相關新聞

超過160億！長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院已在上月16日已作出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執...

長榮集團遺囑官司 四大公司回應了

長榮集團四兄弟遺囑官司持續訴訟，張榮發四子張國煒(小K)委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向四公司長榮航空（2618）、長...

桃園航空城優先產專區最後2塊地要賣 競拍底標曝光

桃園航空城優先產專區9塊基地近年陸續標出，目前只剩D、F二塊土地待價而沽，市府經濟發展局與航空城公司今舉辦公開標售前說明...

房仲業衝擊 近四成業者評估轉業

房市景氣寒冬，房仲業大受衝擊，根據房仲公會全聯會針對房仲業者經營現況調查顯示，有近4成業者有意願轉業。跟去年同期相比，有...

聲寶橘青春台南安平館隆重動土 布局全台樂齡宅藍圖成形

聲寶集團（1604）持續深耕樂齡住宅市場，繼新北土城館動工後再啟新篇，11日於台南安平舉辦「聲寶橘青春台南安平館」動土典...

六福村萬人同慶生日 好康優惠加碼延長到29日

六福村46周年慶於8月10日完美落幕，共吸引萬人共襄盛舉，因此六福村主題遊樂園特別宣布，將810生日慶優惠活動，延長至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。