房仲業衝擊 近四成業者評估轉業

房市景氣寒冬，房仲業大受衝擊，根據房仲公會全聯會針對房仲業者經營現況調查顯示，有近4成業者有意願轉業。跟去年同期相比，有23.8%的房仲業者業績衰退60%以上，顯示管制政策與經營環境的劣勢若未改善，將嚴重威脅房仲業從業人員生計。

根據調查，今年上半年與去年同期相較，有 21.3%的業者業績衰退40%～60%，更有11.7%衰退60%～80%，衰退80%以上占12.1%；僅8.3%業績成長。

房仲公會全聯會理事長王瑞祺表示，在央行第七波信用管制及美國關稅的雙重打擊之下，全台房屋買賣交易量大減，今年上半年全台房市交易量與去年同期相較減少26.4%，創下2018年以來同期新低；加上近年房仲會員店數大增，近二年全台房仲會員家數增加了470家，大幅稀釋整體平均交易件數，現今又遇上交易量大減，粥少僧多狀況下，房仲業從業人員陷入困境。