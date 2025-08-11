聲寶橘青春台南安平館隆重動土 布局全台樂齡宅藍圖成形

聲寶集團（1604）持續深耕樂齡住宅市場，繼新北土城館動工後再啟新篇，11日於台南安平舉辦「聲寶橘青春台南安平館」動土典禮，正式啟動南台灣首座旗艦級樂齡宅開發案。典禮現場冠蓋雲集，台南市長黃偉哲、經濟發展局長與多位市政單位首長、民意代表等貴賓齊聚，並與設計團隊——日本浅井謙建築研究所株式會社（AAR⁺）、台灣九典聯合建築師事務所共同祈福動土，現場氣氛熱絡、儀式隆重。

聲寶表示，「聲寶橘青春台南安平館」選址於人文薈萃、風光明媚的安平古堡生活圈，基地占地3,370坪，北臨鹽水溪、南望安平港遊艇碼頭，兼具自然景觀與歷史文化底蘊，是理想的退休移居首選。全案規劃地上10層、地下2層，總樓地板面積約13,200坪，設置312間房，採「只租不售」模式，致力打造結合銀髮服務與優質生活機能的全方位樂齡社區。

館內公共設施豐富，涵蓋KTV、棋藝室、桌球區、瑜珈教室、美容SPA、廚藝教室、書法室、健身房及多功能社團教室等，滿足住戶多元興趣與社交需求；並設置預防醫學診所，提供健康管理與就診領藥服務；另有兩間特色餐廳進駐，頂樓則規劃有男女湯屋、圖書館與星空酒吧，實現身心靈兼顧的樂齡生活場域。

在智慧服務方面，安平館全面採用最新一代SAMPO橘青春智慧家電，並導入獨家開發的AI樂齡服務系統，整合生活秘書、尊榮預約、旅遊購物、生理數據量測、跌倒偵測、遠距健康管理等功能，實踐「橘效率、橘安全、橘幸福、橘便利、橘健康」五大核心價值，讓住戶享有安全、便利、尊榮且智慧的銀髮生活。