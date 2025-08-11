快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聲寶橘青春台南安平館隆重動土 布局全台樂齡宅藍圖成形

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
聲寶「橘青春樂齡宅-台南安平館」動土儀式現場貴賓雲集，包括多位市府官員、立法委員與市議員均到場祝賀，場面隆重熱鬧。聲寶提供。
聲寶「橘青春樂齡宅-台南安平館」動土儀式現場貴賓雲集，包括多位市府官員、立法委員與市議員均到場祝賀，場面隆重熱鬧。聲寶提供。

聲寶集團（1604）持續深耕樂齡住宅市場，繼新北土城館動工後再啟新篇，11日於台南安平舉辦「聲寶橘青春台南安平館」動土典禮，正式啟動南台灣首座旗艦級樂齡宅開發案。典禮現場冠蓋雲集，台南市長黃偉哲、經濟發展局長與多位市政單位首長、民意代表等貴賓齊聚，並與設計團隊——日本浅井謙建築研究所株式會社（AAR⁺）、台灣九典聯合建築師事務所共同祈福動土，現場氣氛熱絡、儀式隆重。

聲寶表示，「聲寶橘青春台南安平館」選址於人文薈萃、風光明媚的安平古堡生活圈，基地占地3,370坪，北臨鹽水溪、南望安平港遊艇碼頭，兼具自然景觀與歷史文化底蘊，是理想的退休移居首選。全案規劃地上10層、地下2層，總樓地板面積約13,200坪，設置312間房，採「只租不售」模式，致力打造結合銀髮服務與優質生活機能的全方位樂齡社區。

館內公共設施豐富，涵蓋KTV、棋藝室、桌球區、瑜珈教室、美容SPA、廚藝教室、書法室、健身房及多功能社團教室等，滿足住戶多元興趣與社交需求；並設置預防醫學診所，提供健康管理與就診領藥服務；另有兩間特色餐廳進駐，頂樓則規劃有男女湯屋、圖書館與星空酒吧，實現身心靈兼顧的樂齡生活場域。

在智慧服務方面，安平館全面採用最新一代SAMPO橘青春智慧家電，並導入獨家開發的AI樂齡服務系統，整合生活秘書、尊榮預約、旅遊購物、生理數據量測、跌倒偵測、遠距健康管理等功能，實踐「橘效率、橘安全、橘幸福、橘便利、橘健康」五大核心價值，讓住戶享有安全、便利、尊榮且智慧的銀髮生活。

聲寶積極布局全台樂齡住宅市場，首案「新北土城館」已於2023年3月動土，預計於2026年底正式營運。今日動土的「台南安平館」，則預計於2029年底完工啟用。聲寶指出，未來將串聯南北兩大據點，持續擴展全台布局，朝打造台灣樂齡宅第一品牌邁進。

聲寶「橘青春樂齡宅-台南安平館」11日上午10點舉行盛大動土儀式，台南市長黃偉哲(右)及聲寶集團總裁陳盛沺(左)親自出席，展現集團積極布局銀髮事業的決心。聲寶提供。
聲寶「橘青春樂齡宅-台南安平館」11日上午10點舉行盛大動土儀式，台南市長黃偉哲(右)及聲寶集團總裁陳盛沺(左)親自出席，展現集團積極布局銀髮事業的決心。聲寶提供。

聲寶

延伸閱讀

高齡健康產業博覽會／國泰金攻樂齡金融

高齡健康產業博覽會／玉山守護樂齡族群

斥資近24億…台南安平漁港跨港大橋施工2年 進度曝光

台南安平街頭晚間「喪屍」倒臥馬路中？員警關切她竟當場拿出煙彈吸食

相關新聞

長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院已在上月16日已作出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執...

六福村萬人同慶生日 好康優惠加碼延長到29日

六福村46周年慶於8月10日完美落幕，共吸引萬人共襄盛舉，因此六福村主題遊樂園特別宣布，將810生日慶優惠活動，延長至2...

A1智慧工廠聯盟聯手SSBTi啟動「雙E永續治理平台」

為應對全球2050淨零排放的嚴峻挑戰與日益增長的供應鏈永續要求，A1智慧工廠聯盟與一點五度科學減碳倡議標準協會 (SSB...

TAIWAN PLUS 吸3萬人次 日本民眾冒雨搶購 a-We 周邊

文化總會主辦的台日文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，9日在大阪中之島公園熱鬧登場。10日雖從上午就下...

二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近3,000台

Gogoro EZZY 以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市接單將近 3,000 台，連續兩個月穩坐電動機車銷...

六都青年購屋總價5年增逾二成 高雄漲到得少買一間主臥

近年房價明顯上漲，青年購屋族若想要憑一己之力一圓購屋的夢想，難度比以往更高。永慶房產集團彙整聯徵中心20至35歲青年購屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。