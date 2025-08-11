六福村萬人同慶生日 好康優惠加碼延長到29日

六福村46周年慶於8月10日完美落幕，共吸引萬人共襄盛舉，因此六福村主題遊樂園特別宣布，將810生日慶優惠活動，延長至2025年8月29日，讓更多遊客一起暢玩遊樂園或水樂園。

活動期間，只要身分證號、出生年月或戶籍地址中含有「8、1、0」任一個數字，就能享受六福村主題遊樂園入園優惠價599元/人，六福水樂園優惠價450元/人，周末假日還加碼高空煙火秀，要讓大家今年暑假留下美好回憶。

六福村自1979年8月10日開園以來，已陪伴無數家庭走過46個夏天。創辦人莊福先生以「六福村野生動物園」起家，是全台第一座民營、也是唯一的放養型野生動物園，占地73公頃，讓獅子、老虎、白犀牛等動物能在更自然的環境自在活動。於1990年起，為了回饋社會大眾並響應政府提昇休閒旅遊環境，開始規劃六福村主題遊樂園，以世界各地知名特色人文風情區為主幹，包括「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」及「非洲部落」等四大主題村，占地約100公頃，於 1994年6月起陸續完工。

除了周年慶的超殺優惠，今年暑期盛典「部落狂歡–金夏Punch」更要讓遊客從早嗨到晚、從乾玩到濕！白天由熱情奔放的南島風遊行《守護達努島》揭開序幕，帶領遊客跟著島民踏上奇幻旅程；午後最受期待的全台狂歡派對《音浪水次元》，在DJ現場打碟與水砲齊發下，瞬間將廣場化身大型水上舞池，徹底洗去夏日酷暑；夜幕降臨，《炫光之夜》以燈光舞蹈與音樂點亮整座樂園，全場嗨到最高點。

六福村還是全台暑假唯一有煙火的遊樂園，壓軸登場的《光之祭典》煙火秀，以滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，為夏夜畫下華麗句點。

六福村46周年生日慶活動，延長至2025年8月29日，只要身分證號、出生年月或戶籍地址中含有「8、1、0」其中任一碼，就能用599元暢玩主題遊樂園、450元暢玩水樂園。