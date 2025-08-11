花東旅遊包機市場有成 2025年7月底已超越去年總架次

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署為穩健培養花東國際航線運能及拓展國際客源市場，推動「花東永續旅遊境外包機計畫 ( 2023-2025年 ) 」已漸收成效，2024年共獎助16架花東包機，較2023年成長達400%，而今年截至7月底止亦已獎助達43架次，超越2024年全年總獎助架次，後續可望持續增加。

觀光署表示，2023年因COVID-19疫情對全球旅遊市場帶來之衝擊未完全和緩，包括國際油價上漲、航空公司機隊重整、主要客源市場旅客出境恢復力道趨緩等，且受到物價、人力成本上漲，整體旅遊成本墊高等因素，致2023年花東包機僅有4架次；而2024年再受到0403花蓮地震、颱風等衝擊，雖整體來台旅客人次呈現正成長，然對國際旅客赴花東旅遊之意願及信心產生影響。

為加速0403地震後花蓮觀光復甦發展，觀光署即因應啟動「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，在花東包機獎助措施上，於2024年7月至12月加碼獎助金額全力支持，2024年全年度共有16架花東包機獲獎助，且透過該振興計畫及獎助加碼，亦協助香港快運自2024年12月12日起執飛香港-花蓮每周4班定期包機迄今。2025年截至7月底止，已有來自香港、越南及泰國，共計43架次之國際包機獲獎助，預估招徠國際旅客超過5,600人次，可帶動超過新臺幣6,000萬元之經濟效益，對於花東在地觀光相關產業有一定程度助益。

觀光署進一步說明，未來將持續滾動檢討現行包機獎助機制，及深化與航空公司、旅行業者合作，加強海外多管道宣傳及辦理業者、媒體熟悉旅遊等作為，積極進行全球行銷宣傳，推動國際旅客與境外包機來台，另也會結合地方政府、航空公司、公協會及觀光產業等加強宣傳包機獎助措施與在地觀光資源，全力推動觀光發展。

