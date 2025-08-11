A1智慧工廠聯盟聯手SSBTi啟動「雙E永續治理平台」

為應對全球2050淨零排放的嚴峻挑戰與日益增長的供應鏈永續要求，A1智慧工廠聯盟與一點五度科學減碳倡議標準協會 (SSBTi)今日於SSBTi亞太總部舉行策略合作發表會，宣布啟動「雙E永續治理平台」，發表會展示平台在台灣首個應用場景，利用先進化學回收技術，將難以處理的廢棄塑膠轉換為綠色新能源或再生塑膠，並實現閉環管理與碳減排量的自動申報。

這項應用與致力創造循環經濟的海神全球股份有限公司（PSD）合作，PSD源於Plastic (塑膠)、Sustainability (永續性)與 Decarbonization (減碳)三大原則，利用先進的化學回收技術，將難以處理的廢棄塑膠轉換為綠色新能源或再生塑膠，目前已跟國際石化廠合作，串接再生塑膠的產業鏈的循環，解決塑膠廢棄物危機，更在循環經濟的框架內建立一條可驗證的減碳路徑，透過「雙E平台」，其回收再生數據將與供應鏈客戶的ERP系統串連，實現閉環管理與碳減排量的自動申報。

「雙E永續治理平台(ERP+ESG Dual-Engine Platform)」正式啟動，並授權Vossic公司為平台的官方技術開發與業務對接窗口，協助品牌企業及供應鏈，實現以數位AI轉型為核心的永續發展目標。

A1智慧工廠聯盟發起人陳松光、Vossic執行長蘇紀安、SSBTi理事長汪瑞民及海神全球股份有限公司(PSD) 董事長Paul Lin共同出席見證「雙E永續治理平台」啟動，核心願景是深度無縫整合企業營運的命脈—企業資源規劃(ERP)系統，與永續發展的目標—環境、社會與治理(ESG)框架。平台將A1智慧工廠聯盟數十年開發的智慧製造系統作為數位化基石，串接SSBTi認證的環境足跡數據庫與科學減碳方法學(SBT)，讓企業的減碳與永續績效不再是額外行政負擔，而內建於日常營運的核心競爭力。

SSBTi理事長暨曦爵集團永續長汪瑞民表示，淨零排放不是申論題，需要科學數據與方法的嚴謹實踐，透過「雙E平台」將這套經過驗證的ESG管理框架與A1聯盟強大的ERP系統整合，是台灣產業邁向永續的關鍵一步。

A1智慧工廠聯盟發起人陳松光指出，數位轉型是企業實踐ESG的根本。A1聯盟的「快捷資訊RapidIS」雲端技術歷經上百個國際與跨產業案例，能將企業底層的EAP、SCADA、MES到上層的ERP、SCM等系統進行高效整合。

作為授權技術整合核心，Vossic執行長蘇紀安表示，Vossic的角色是橋樑，將A1聯盟ERP系統中龐大的生產與營運數據，轉化為符合SSBTi標準的有效碳數據與ESG指標。從資料中心的PUE管理，到生產線的能耗監控，協助把抽象的永續目標落實為具體的、可執行的數位化流程，讓每一度電、每一份原物料的碳足跡都清晰可見。

SSBTi八月下旬啟動供應鏈夥伴說明會，深入產業推廣此平台；A1智慧工廠聯盟在越南產學合作已建立基礎，將持續與當地大學合作培養新一代的數位永續青年軍，「雙E永續治理平台」建構數位永續雙軸心整合能力，目標幫助更多品牌企業及其供應鏈達成淨零目標，在轉型浪潮中強化核心業務能力。