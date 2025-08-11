TAIWAN PLUS 吸3萬人次 日本民眾冒雨搶購 a-We 周邊

文化總會主辦的台日文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，9日在大阪中之島公園熱鬧登場。10日雖從上午就下起陣雨，日本朋友仍風雨無阻，湧入比首日更多的人潮，預估兩日共計3萬人次，文總攤位上排隊購買We TAIWAN超人氣IP「a-We」周邊商品的隊伍綿延則超過100公尺。

TAIWAN PLUS活動現場充滿超哈台的日本人，也有思鄉的旅日台人特地前來感受家鄉味，甚至發揮台灣人熱心特質，自發性協助需要翻譯的攤商。

「西尾半島物產店X飛地・離島書店」表示，有在日本工作的台灣人逛攤位時，發現他們需要幫忙，不但主動協助介紹，還手寫商品日文資訊，讓日本朋友更好理解。

「西尾半島物產店X飛地・離島書店」此次以「離島」為主題，帶來馬祖、金門、澎湖伴手禮，也以大幅地圖輔助說明地理位置和歷史淵源，讓造訪攤位的日本人直呼：「認識了以前不知道的台灣！」

台灣觀光協會大阪事務所（大阪所）將台灣夜市經典遊戲套圈圈搬到TAIWAN PLUS，只要參與遊戲就能獲得繡有「Taiwan」字樣的隨身小包，期藉由趣味互動遊戲，加深日本朋友對台灣的印象與好感，開市不到10分鐘，該場次50份禮品全數送光。

大阪所副所長陳薇如分享，有一對日本母子排隊來玩，母親告訴孩子這是台灣才有的遊戲，孩子卻誤以為獎品是到台灣旅遊，當場興奮地大喊「媽媽帶我去台灣玩！」童言童語笑翻眾人；另外也有不少日本朋友被帳棚上掛著的阿里山火車海報所吸引，紛紛詢問要去哪裡搭乘。

主打台灣海鮮、蔬菜造型錢包的「喜樹菜奇仔」提到，去年在京都TAIWAN PLUS時遇到一位拄著拐杖的日本老奶奶，在新聞上看到他們的商品而深受吸引，因此特地到市集現場一探究竟。今年老奶奶又為了喜樹菜奇仔來到大阪TAIWAN PLUS，大力的支持令攤家相當驚喜。

文總TAIWAN PLUS自2018年為應援東京奧運而在東京展開，深受日本朋友喜愛。去年應京都府邀請首度移師京都，今年則參與文化部響應大阪世博的台日交流計畫We TAIWAN，一同前進大阪。

文總表示，雖然東京、京都、大阪的氛圍與市場愛好各有不同，但共通點就是日本朋友愛台灣的心，因此TAIWAN PLUS無論走到哪個城市，都得到許多日本朋友的支持，文總非常感謝與感動。