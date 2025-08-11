快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近3,000台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Gogoro推出兩款秋季新色 「淺棕」與「淡綠」。業者提供
Gogoro推出兩款秋季新色 「淺棕」與「淡綠」。業者提供

Gogoro EZZY 以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市接單將近 3,000 台，連續兩個月穩坐電動機車銷量冠軍成功奠定新一代入門電車地位。

Gogoro 11日趁勢宣布推出兩款秋季新色 —「淺棕」與「淡綠」，以莫蘭迪色系2 打造療癒色調，為城市添上一抹柔和氣息；同步升級超質感織紋防滑座墊，騎乘更加舒適。歡慶新色登場，入手 Gogoro EZZY 即贈防滑踏墊及 $2,000 元家樂福禮券，無論是日常代步、兜風休閒，輕鬆滿足所有生活所需。

Gogoro 繼 EZZY 上市後，加碼帶來兩款新色 —「淺棕」與「淡綠」，以更沉穩柔和的莫蘭迪暖色系，迎接即將到來的秋季，為女性機車族提供百搭又實用的代步新選擇。

Gogoro 電動機車

延伸閱讀

二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近 3,000 台 加碼推出「淺棕」與「淡綠」莫蘭迪新色

家樂福冷凍水餃選哪款？ 內行人推「1品牌」：59元便宜好吃

基隆電動機車占比超越北市全國居冠！ 決算列出兩缺失改善中

高雄女毒犯入獄前險被劫囚 丈夫Gogoro接應傳訊「用最快速度跑」

相關新聞

長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院已在上月16日已作出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執...

聲寶橘青春台南安平館隆重動土 布局全台樂齡宅藍圖成形

聲寶集團（1604）持續深耕樂齡住宅市場，繼新北土城館動工後再啟新篇，11日於台南安平舉辦「聲寶橘青春台南安平館」動土典...

六福村萬人同慶生日 好康優惠加碼延長到29日

六福村46周年慶於8月10日完美落幕，共吸引萬人共襄盛舉，因此六福村主題遊樂園特別宣布，將810生日慶優惠活動，延長至2...

A1智慧工廠聯盟聯手SSBTi啟動「雙E永續治理平台」

為應對全球2050淨零排放的嚴峻挑戰與日益增長的供應鏈永續要求，A1智慧工廠聯盟與一點五度科學減碳倡議標準協會 (SSB...

TAIWAN PLUS 吸3萬人次 日本民眾冒雨搶購 a-We 周邊

文化總會主辦的台日文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，9日在大阪中之島公園熱鬧登場。10日雖從上午就下...

二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近3,000台

Gogoro EZZY 以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市接單將近 3,000 台，連續兩個月穩坐電動機車銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。