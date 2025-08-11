二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近3,000台

Gogoro EZZY 以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市接單將近 3,000 台，連續兩個月穩坐電動機車銷量冠軍成功奠定新一代入門電車地位。

Gogoro 11日趁勢宣布推出兩款秋季新色 —「淺棕」與「淡綠」，以莫蘭迪色系2 打造療癒色調，為城市添上一抹柔和氣息；同步升級超質感織紋防滑座墊，騎乘更加舒適。歡慶新色登場，入手 Gogoro EZZY 即贈防滑踏墊及 $2,000 元家樂福禮券，無論是日常代步、兜風休閒，輕鬆滿足所有生活所需。

Gogoro 繼 EZZY 上市後，加碼帶來兩款新色 —「淺棕」與「淡綠」，以更沉穩柔和的莫蘭迪暖色系，迎接即將到來的秋季，為女性機車族提供百搭又實用的代步新選擇。