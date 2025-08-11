二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近3,000台
Gogoro EZZY 以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市接單將近 3,000 台，連續兩個月穩坐電動機車銷量冠軍成功奠定新一代入門電車地位。
Gogoro 11日趁勢宣布推出兩款秋季新色 —「淺棕」與「淡綠」，以莫蘭迪色系2 打造療癒色調，為城市添上一抹柔和氣息；同步升級超質感織紋防滑座墊，騎乘更加舒適。歡慶新色登場，入手 Gogoro EZZY 即贈防滑踏墊及 $2,000 元家樂福禮券，無論是日常代步、兜風休閒，輕鬆滿足所有生活所需。
Gogoro 繼 EZZY 上市後，加碼帶來兩款新色 —「淺棕」與「淡綠」，以更沉穩柔和的莫蘭迪暖色系，迎接即將到來的秋季，為女性機車族提供百搭又實用的代步新選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言