興勤：布局AI伺服器 3至5年業績占比上看10%

保護元件廠興勤電子董事長隋台中今天表示，下半年業績穩健，今年獲利可持穩，興勤積極開發白金和壓力感測元件，布局人工智慧（AI）伺服器應用。興勤預估，2026年可逐步出貨，未來3至5年AI應用占比可升至5%至10%。

興勤中午舉行媒體交流會，展望下半年營運，隋台中預估，下半年業績進展持續穩健，不過仍須關注關稅和匯率變數，預估今年獲利可維持以往5年平均水準。

展望人工智慧（AI）伺服器應用布局，隋台中指出，人工智慧伺服器、機櫃、散熱系統需要更精準的溫度控制技術，興勤除了供應電流、電壓、溫度等保護元件外，也積極開發高階白金感測元件以及壓力感測元件等，送樣給AI伺服器主要電源供應器廠商。

興勤說明，除了提供給電源供應商外，也積極與散熱液冷廠商接洽合作，相互配合設計保護元件專案項目，預估2026年開始逐步出貨。

產業人士分析，1台AI伺服器、機櫃和散熱系統整體所需的保護元件，包括壓敏和熱敏等在內，數量大約40顆至80顆，興勤送樣對象除了既有電源供應商客戶外，也包括伺服器OEM製造商、美系AI晶片大廠。

在電動車應用，隋台中表示，中國大陸市場縮短電動車產品週期壽命，平均售價也明顯下降，長期來看電動車市況仍可期，日本市場的油電混合車款也異軍突起。

展望應用比重，興勤指出，目前車用占比約15%，電源供應和消費電子應用占比約42%，預期未來3至5年，AI應用占比可升至5%至10%。

興勤上半年合併營收新台幣39.51億元，上半年歸屬母公司業主獲利6.7億元，累計每股稅後純益5.23元。興勤指出，第2季雖有新台幣匯率短期升值影響，不過公司持續採取避險措施，第2季匯損約新台幣1.5億元。