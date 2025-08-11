快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

興勤：布局AI伺服器 3至5年業績占比上看10%

中央社／ 台北11日電

保護元件廠興勤電子董事長隋台中今天表示，下半年業績穩健，今年獲利可持穩，興勤積極開發白金和壓力感測元件，布局人工智慧（AI伺服器應用。興勤預估，2026年可逐步出貨，未來3至5年AI應用占比可升至5%至10%。

興勤中午舉行媒體交流會，展望下半年營運，隋台中預估，下半年業績進展持續穩健，不過仍須關注關稅和匯率變數，預估今年獲利可維持以往5年平均水準。

展望人工智慧（AI）伺服器應用布局，隋台中指出，人工智慧伺服器、機櫃、散熱系統需要更精準的溫度控制技術，興勤除了供應電流、電壓、溫度等保護元件外，也積極開發高階白金感測元件以及壓力感測元件等，送樣給AI伺服器主要電源供應器廠商。

興勤說明，除了提供給電源供應商外，也積極與散熱液冷廠商接洽合作，相互配合設計保護元件專案項目，預估2026年開始逐步出貨。

產業人士分析，1台AI伺服器、機櫃和散熱系統整體所需的保護元件，包括壓敏和熱敏等在內，數量大約40顆至80顆，興勤送樣對象除了既有電源供應商客戶外，也包括伺服器OEM製造商、美系AI晶片大廠。

在電動車應用，隋台中表示，中國大陸市場縮短電動車產品週期壽命，平均售價也明顯下降，長期來看電動車市況仍可期，日本市場的油電混合車款也異軍突起。

展望應用比重，興勤指出，目前車用占比約15%，電源供應和消費電子應用占比約42%，預期未來3至5年，AI應用占比可升至5%至10%。

興勤上半年合併營收新台幣39.51億元，上半年歸屬母公司業主獲利6.7億元，累計每股稅後純益5.23元。興勤指出，第2季雖有新台幣匯率短期升值影響，不過公司持續採取避險措施，第2季匯損約新台幣1.5億元。

AI 伺服器 新台幣

延伸閱讀

Honda 最小電動車 N-One e: 現身 不僅外型可愛還能當大型電源！

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

外資調升京元電、緯穎、金像電及台達電目標價

影／高雄電動車闖紅燈狠撞韓系休旅！還波及3輛機車共釀6人傷

相關新聞

長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院已在上月16日已作出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執...

聲寶橘青春台南安平館隆重動土 布局全台樂齡宅藍圖成形

聲寶集團（1604）持續深耕樂齡住宅市場，繼新北土城館動工後再啟新篇，11日於台南安平舉辦「聲寶橘青春台南安平館」動土典...

六福村萬人同慶生日 好康優惠加碼延長到29日

六福村46周年慶於8月10日完美落幕，共吸引萬人共襄盛舉，因此六福村主題遊樂園特別宣布，將810生日慶優惠活動，延長至2...

A1智慧工廠聯盟聯手SSBTi啟動「雙E永續治理平台」

為應對全球2050淨零排放的嚴峻挑戰與日益增長的供應鏈永續要求，A1智慧工廠聯盟與一點五度科學減碳倡議標準協會 (SSB...

TAIWAN PLUS 吸3萬人次 日本民眾冒雨搶購 a-We 周邊

文化總會主辦的台日文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，9日在大阪中之島公園熱鬧登場。10日雖從上午就下...

二輪入門首選 Gogoro EZZY 熱銷近3,000台

Gogoro EZZY 以亮眼外型、多項兼具實用與安心的配備，六月上市接單將近 3,000 台，連續兩個月穩坐電動機車銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。