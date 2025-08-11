龔明鑫：生技業邁向未來醫療 三策略布局國際市場

快訊

中央社／ 台北11日電

行政院秘書長龔明鑫今天表示，在AI、ICT及臨床應用推動下，台灣生技將從製造醫療，邁向「未來醫療」。政府有決心整合研發、臨床、製造與法規等資源，未來將推動三大策略，包括協助傳產轉型升級、鼓勵創新研發並加速落地、強化在地供應鏈，藉此連結國際市場。

鑽石生技投資與證交所、櫃買中心聯合主辦「2025亞太生技投資論壇」今天登場，吸引超過500位國內外專家、學者與生技業者參加。

龔明鑫表示，2007年「生技新藥產業發展條例」實施，截至目前，整體市值成長超過14倍，目前約有247家生技醫藥與農業生技公司掛牌，含上市櫃與興櫃，今年上半年生技產業市值已達新台幣1.8兆元。

他說，台灣生技產業競爭優勢，以藥品來說，產業基礎完整，具外銷潛力，法規系統也與國際同步，臨床資源完善，且技轉機制完備，支援新藥研發與商業化；醫療器材產業方面，因台灣有強大電子與ICT產業，應用於電子病歷、穿戴裝置和智慧診療等臨床場域，也為智慧醫療提供技術支撐。

他指出，除了協助創新產業轉型升級之外，在鼓勵創新研發方面，對接國際趨勢、強化平台技術與前瞻研發，是台灣新藥創新的關鍵策略；另外，是強化在地供應鏈，連結國際市場；他說，掌握區域化供應趨勢、結合技術強化與推動國際合作，是台灣CDMO（委託開發製造）的關鍵布局方向。

證交所董事長林修銘表示，行政院長卓榮泰今年7月中宣示，打造台灣成為亞洲那斯達克重要政策，台灣創新版正式落實其戰略政策，今年政府開始實施「健康台灣深耕計畫」，導入智慧科技醫療，更是金融最重要的一環，創新版也有具備最關鍵的技術、創新能力及未來發展潛力的生技公司，希望提供一個更具效率的上市途徑，透過創新版跟國家戰略的緊密結合，將台灣企業直接帶向全球舞台。

櫃買中心董事長簡立忠表示，面對未來，櫃買中心看到許多跨領域的合作新契機，AI大數據與ICT產業結合生技醫療，將開啟智慧醫療新篇章，將與政府、產業與投資人密切合作，深化資本市場、完善產業價值鏈，以推動台灣創新成果在國際舞台發光。

