獨家／不做聚合、專攻複材 耐特鎖定 PEEK 高精度市場

高性能塑膠複合材料大廠耐特（8058）今年第2季完成聚醚醚酮（PEEK）的認證，正式打入全球先進半導體供應鏈；受近期人形機器人帶動的 PEEK 材料題材升溫影響，作為台灣少數布局 PEEK 應用的業者，耐特動向備受市場關注。總經理陳宇涵表示，現階段 PEEK 出貨量仍有限，但憑藉研發速度與精度優勢，看好未來在高端應用市場的發展潛力。

上週A股「PEEK材料」概念股集體走強。8月5日，PEEK材料概念股集體走強：新瀚新材盤中一度觸及20%漲停並創高，華密新材漲逾10%，南京聚隆近12%，中欣氟材收盤鎖漲停，中研股份亦大幅上揚。其後8月6至7日，板塊熱度延續，中欣氟材連板，華密新材與凱盛新材等再度走強。

陳宇涵指出，目前耐特的 PEEK 產品絕大部分應用於半導體製程周邊零件；機器人領域已在中國供應少量結構件，但量體仍小，無人機與車用並未導入。全球與中國市場 PEEK 的最大需求集中於航太與汽車，但汽車產業量大且價格壓力高，耐特選擇以半導體為核心，鎖定極窄公差（tolerance）等高規格要求，以差異化突圍。

陳宇涵強調，耐特研發新材料或修改配方的速度，約兩週即可完成設計與開發；相較之下，國際同業與合作的複合材料廠往往需要三到四個月。這種快速反應能力，使公司在客製化與急單需求上具備顯著優勢。

過去 PEEK 原料多不對外販售，亞洲能做 PEEK 複合材料的廠家相對稀少。陳宇涵表示，耐特在進入半導體產業並與客戶建立長期合作後，已建立穩定的原料供應機制，為持續拓展高端市場奠定基礎。上游 PEEK 樹脂供應長期以歐美三大廠——威格斯（Victrex）、蘇威（Solvay／Syensqo）與贏創（Evonik）——為主導，產業門檻高、驗證周期長。

耐特專注於 PEEK 複合材料開發，不從事聚合（polymerization）製程。陳宇涵說明，聚合屬資本密集領域，投資龐大，較適合大型石化廠投入。公司因此把資源集中在高精度配方開發、快速打樣與驗證（約兩週可完成），以滿足半導體客戶對尺寸公差與可靠度的嚴格要求。

在新興市場方面，陳宇涵表示，PEEK 理論上不會大量用於 AI 伺服器；但在機器人領域的耐磨件與耐高溫部件具潛在需求。目前公司已在中國協助機器人零配件廠商，供應用於機器人的複合材料塑膠「結構件」產品，惟量體仍小、訂單能見度有限。

陳宇涵表示，未來耐特將持續鎖定高精度、高附加價值市場，尤其是半導體產業，並保持研發彈性與快速回應客戶需求的能力，以鞏固在亞洲少數具備 PEEK 複合材料製程實力廠商的地位。

受惠於上週A股「PEEK材料」題材升溫，市場關注度明顯拉高，但奈特仍以審慎節奏深耕高精度、長驗證週期的半導體應用，並以快速打樣與公差控制作為主軸，避免落入低價競爭。短期變數在於下游客戶導入與認證時程，以及機器人等新興應用的實際需求強度；中長期則有望隨高附加價值場景擴大而受惠。公司後續動向值得持續追蹤。