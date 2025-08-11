六都青年購屋總價5年增逾二成 高雄漲到得少買一間主臥

近年房價明顯上漲，青年購屋族若想要憑一己之力一圓購屋的夢想，難度比以往更高。永慶房產集團彙整聯徵中心20至35歲青年購屋貸款資訊，比較六都購屋青年近五年購屋情形的差異，六都青年購屋平均總價有17%至39%的增幅，但住宅的平均面積則有全面下調的情形，台北、台中與台南三都面積減幅將近一成，又以高雄市減少11.2%幅度最大，少了4.9坪，相當一間主臥室的空間。

從銀行鑑估的平均總價來看，高雄青年2021年第1季購屋平均總價在815.2萬元，2025年第一季購屋平均總價則增加到1,109.5萬元，五年之間高雄青年購屋平均總價增加36.1%，但購屋面積卻減少了11.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄近年積極推動產業發展，吸引科技大廠進駐高雄發展，加上台積電設廠的效應，帶動了高雄房市需求並造成房價快速上漲。雖然產業進駐帶來的工作機會讓高雄青年有機會留在家鄉奮鬥，然而高房價、少子化的趨勢也讓青年購屋只能選擇「買得起的坪數」，使得總價負擔不那麼重。

近五年台中市青年平均購屋面積由44.5坪減少至40.5坪，少了4坪，平均面積減幅9%，六都減幅排名第二。陳金萍指出，近年台中市大量重劃區開發，快速公路與捷運交通建設也逐步完善，加上中部科學園區與台積電擴廠，吸引建商積極推案，預售屋漲幅尤其驚人，帶動台中整體房價上漲。台中青年近五年平均購屋總價增加28.5%，房價增幅近三成，平均購屋面積也因為高房價減少4坪。

六都青年平均購屋面積減幅最小的是桃園市，近五年由43.9坪減少為42.7坪，坪數減少大約1.2坪，減幅為2.7%；然而平均購屋總價卻增加38.7%，也是六都平均總價幅度變化最大的縣市。

陳金萍分析，桃園市近年有桃園航空城、亞洲矽谷2.0以及捷運綠線等重大建設題材，帶來大量就業機會，長期持續吸引人口移入，六都之中桃園維持人口正成長，區域發展動能強勁。

此外，桃園房價相較於雙北地區相對親民，磁吸了許多「脫北族」，需求相對強勁，尤其是多為已婚或準備成家的小家庭，移居桃園的意願較高，對居住空間具高度需求，導致主力產品集中在40坪上下的家庭房型，讓購屋面積減幅為六都最小。