總價多294萬、坪數竟少4.9坪！ 這都青年買房最苦

年輕人買房愈來愈苦。永慶房產集團彙整聯徵中心20至35歲購屋貸款資訊，近5年六都青年購屋平均總價增加17%至39%，大約230萬到320萬，但住宅的平均面積則是全面下調。

其中高雄年輕人最苦，平均總價比5年前增加294萬，但買到的坪數卻少了4.9坪，相當一間主臥室的空間。

根據銀行鑑估平均總價，高雄青年2021年第一季購屋平均總價在815萬元，2025年第一季購屋平均總價則增加到1,109萬元，五年之間高雄青年購屋平均總價增加36%，294萬，但購屋面積卻減少了11.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台積電設廠效應，帶來的工作機會讓高雄青年有機會留在家鄉奮鬥，但也帶動高雄房市需求，並造成房價快速上漲，青年購屋只能選擇「買得起的坪數」，使得總價上升，坪數卻大縮水。

近五年台中市青年平均購屋面積由44.5坪減少至40.5坪，少了4坪，平均面積減幅9%，六都減幅排名第二。

陳金萍指出，近年台中市大量重劃區開發，快速公路與捷運交通建設也逐步完善，加上中部科學園區與台積電擴廠，吸引建商積極推案，預售屋漲幅尤其驚人，帶動台中整體房價上漲。

台中青年近五年平均購屋總價增加28.5%，房價增幅近三成，平均購屋面積也因為高房價減少4坪。

六都青年平均購屋面積減幅最小的是桃園市，近五年由43.9坪減少為42.7坪，坪數減少大約1.2坪，減幅為2.7%；然而平均購屋總價卻增加38.7%，也是六都平均總價幅度變化最大的縣市。

陳金萍分析，桃園市近年有桃園航空城、亞洲矽谷2.0以及捷運綠線等重大建設題材，帶來大量就業機會，長期持續吸引人口移入，六都之中桃園維持人口正成長，區域發展動能強勁。

此外，桃園房價相較於雙北地區相對親民，磁吸了許多「脫北族」，需求相對強勁，尤其是多為已婚或準備成家的小家庭，移居桃園的意願較高，對居住空間具高度需求，導致主力產品集中在40坪上下的家庭房型，讓購屋面積減幅為六都最小。