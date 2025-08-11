多元置產避險 保險業置產擴及地上權廠辦及土地

金管會於2025年1月調降保險業不動產最低收益率標準至2.545%後，今年保險業調整資產布局動作頻頻，台灣房屋集團趨勢中心彙整實價登錄及公開資訊觀測站資訊，盤點今年保險業買賣商用不動產交易，明台產物保險今年6月再度出售名下不動產，以1.2億元出售桃園區三民路三段整棟樓；新光人壽則於4月，以1.32億元出售中山區松江路「長江大樓」部分樓層。

亦有保險業者持續購置潛力不動產，包括臺銀人壽則於8月初以總價4.6億元，購置原本承租的臺灣銀行內湖分行所在建築，從租客變屋主；台灣人壽三度入手內湖辦公大樓，以14.78億元購入安康路整棟新廠辦；南山人壽今年初以9.6億元買彰化縣員林市土地，開發後部分作為自用辦公大樓，部分作為投資之用。元大人壽則是搶佔地上權標的，分別以21.9億元、21.77億元，標下台北大安區美國在台協會（AIT）舊址，以及中山區松江路土地地上權案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，商辦一直是保險業者的最愛，自用出租兩相宜，運用規劃上頗具彈性。面臨目前房市政策打住不打商，市場熱錢轉進商用不動產，對商辦有需求的置產者增加，也讓保險業者趁機調節資產，將部分增值物件獲利了結，轉向「中長期開發型」產品，例如土地、工業地產和地上權產品，以及桃園及南部市場等增值潛力區，尤其是看好物流與工業用地的需求增加，加碼物流倉儲和工業廠房的投資，提高置產多元性，更是在關稅戰後，分散投資風險的策略之一。

第一建經研究中心副理張菱育分析，保險業布局明顯從雙北既有商辦、老舊大樓，轉向土地與整棟廠辦等可彈性規劃的資產，並更傾向發展中區段或大型交通節點，例如捷運周邊、產業園區與火車站附近等。這類資產未來可自建、整修或回租，投報率有機會拉高至3~5%上下，比單純坐收租金的既有大樓更具彈性與報酬潛力。