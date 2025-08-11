快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

超商版湯姆熊！7-ELEVEN「娃寶歡樂世界」打造新型商業模式

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市、超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」正式開幕。7-ELEVEN/提供
位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市、超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」正式開幕。7-ELEVEN/提供

7-ELEVEN持續打造超越顧客期待的生活服務平台，以差異化服務提供結合教育、歡樂、體驗、探索的「4E超商體驗」。即日起位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市、超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」正式開幕。

7-ELEVEN表示，「娃寶歡樂世界」採複合店經營模式​，店內空間明亮舒適，集結肖像、動漫、潮流等元素打造遊憩空間，開創嶄新商業模式，可望帶動門市遊逛人潮，未來將於全台各地商圈持續拓展。

近年為掌握停留商機，7-ELEVEN創新開發多元機台吸引消費者駐足，已於全台熱門觀光景點與交通樞紐周邊據點設置多項特色機台，包括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，迄今已吸引近40萬人次體驗。

今年起更進一步於全台各地門市設置夯遍全台的夾娃娃機台「娃寶機」，僅需不到一坪空間即能導入，不僅深受親子家庭喜愛，單店導入後平均帶動門市人流提升逾1成，機台坪效更勝傳統用品貨架。

全新打造的「娃寶歡樂世界 OPEN! PLAZA」緊鄰7-ELEVEN門市，設有通道便利顧客穿梭遊逛，共匯集30台「娃寶機」，提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品，其中特別的是與7-ELEVEN自有商品結合，如CITY CAFE、思樂冰等，夾到對應杯子即可至7-ELEVEN門市兌換現做飲品，為超商通路創新服務模式。

現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。

不僅如此，清華門市自試營運期間即推出「娃寶獵人禮券爭奪大賽」活動，8月14日前憑「娃寶歡樂世界OPEN! PLAZA」店內設置的娃寶機夾取的戰利品即可參賽，最高可獲得8,000元統一超商禮券，總獎金高達30,000元。另設有「閃動格子挑戰賽」與「幸運抽獎」等加碼活動，提供更多互動與中獎機會。

現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。7-ELEVEN/提供
現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。7-ELEVEN/提供

延伸閱讀

中共清大設「兩岸產業促進中心」 執行長不服教育部罰50萬提告吞敗

集雅社財報／上半年EPS 1.46元 進駐DREAM PLAZA強化體驗布局

來這喝酒不用人擠人！瑪黑餐酒第三家「概念式餐酒館《Transit》」把歐洲地鐵的日夜美景搬來台北

雙北燒肉＋溫體牛拼起來！ 姜滿堂插旗Dream Plaza「99元牛舌」開吃 野牛殿溫體牛「買3送1」每日現宰牛吃爆

相關新聞

台中第三家好市多傳來大消息！ 選址台中港區傳9月公布結果

台中市第三家好市多（Costco）據傳將選址在海線區域，並計劃落腳台中港區，但目前官方尚未正式公開地點。市場傳出，台中市...

房仲有多慘？ 全聯會：37%業者打算或確定轉業

房市景氣卻愈來愈冷，以收取買賣交易服務費為主的房仲業苦不堪言。房仲全聯會調查，今年上半年與去年同期相較，多達23%業者業...

聲寶集團樂齡宅落腳安平 黃偉哲感謝公私協力共創友善城市

聲寶集團推動「橘青春」智慧樂齡住宅計畫，持續深耕樂齡市場，此次建館選址落腳於台南市安平區，基地佔地3,370坪，預計於2...

超商版湯姆熊！7-ELEVEN「娃寶歡樂世界」打造新型商業模式

7-ELEVEN持續打造超越顧客期待的生活服務平台，以差異化服務提供結合教育、歡樂、體驗、探索的「4E超商體驗」。即日起...

明台再賣樓 專家：保險業銀彈轉戰這類產品

保險業調整資產布局動作頻頻，台灣房屋彙整實價登錄及公開資訊觀測站資訊，明台產物保險今年6月再度出售名下不動產，以1.2億...

雄獅旅遊榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主與科技賦能獎

亞太區權威人力資源雜誌《HR Asia》日前揭曉2025「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Wor...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。