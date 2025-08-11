超商版湯姆熊！7-ELEVEN「娃寶歡樂世界」打造新型商業模式

7-ELEVEN持續打造超越顧客期待的生活服務平台，以差異化服務提供結合教育、歡樂、體驗、探索的「4E超商體驗」。即日起位於高雄三民區7-ELEVEN清華門市、超商首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」正式開幕。

7-ELEVEN表示，「娃寶歡樂世界」採複合店經營模式​，店內空間明亮舒適，集結肖像、動漫、潮流等元素打造遊憩空間，開創嶄新商業模式，可望帶動門市遊逛人潮，未來將於全台各地商圈持續拓展。

近年為掌握停留商機，7-ELEVEN創新開發多元機台吸引消費者駐足，已於全台熱門觀光景點與交通樞紐周邊據點設置多項特色機台，包括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，迄今已吸引近40萬人次體驗。

今年起更進一步於全台各地門市設置夯遍全台的夾娃娃機台「娃寶機」，僅需不到一坪空間即能導入，不僅深受親子家庭喜愛，單店導入後平均帶動門市人流提升逾1成，機台坪效更勝傳統用品貨架。

全新打造的「娃寶歡樂世界 OPEN! PLAZA」緊鄰7-ELEVEN門市，設有通道便利顧客穿梭遊逛，共匯集30台「娃寶機」，提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品，其中特別的是與7-ELEVEN自有商品結合，如CITY CAFE、思樂冰等，夾到對應杯子即可至7-ELEVEN門市兌換現做飲品，為超商通路創新服務模式。

現場另有「盒玩智FUN機」、Pokémon Ga-Olé、三國幻戰卡片遊戲機、音樂格子機、太鼓達人、冰球機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客的娛樂需求。