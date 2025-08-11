聲寶集團樂齡宅落腳安平 黃偉哲感謝公私協力共創友善城市

聲寶集團推動「橘青春」智慧樂齡住宅計畫，持續深耕樂齡市場，此次建館選址落腳於台南市安平區，基地佔地3,370坪，預計於2029年完工。11日在安平舉行「橘青春樂齡宅 台南安平館」開工動土典禮儀式，台南市長黃偉哲受邀出席，偕同聲寶集團董事長陳盛沺、立法委員陳亭妃、謝龍介、市議員林美燕、盧崑福、周麗津、立委林俊憲服務處代表等多位貴賓，共同見證樂齡智慧住宅跨時代的重要里程碑。

黃偉哲表示，感謝聲寶集團選擇台南打造樂齡宅，安平區環境良好，不僅緊鄰交通樞紐，生活機能也相當完整，可望成為樂齡住宅新地標。再加上聲寶集團的高規格、高品質經營理念，相信能為大眾提供最優質的服務與管理。

黃偉哲也盼藉由聲寶集團的進駐成功，帶動地方建設及增進銀髮樂齡產業的升級，在公私協力合作下，共創多贏局面。

台南市經濟發展局指出，市府積極營造優質投資環境，除成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並持續強化橫向協調，加速審查作業流程，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙。此外，市府持續致力吸引全球企業投資，也歡迎國內外優質廠商至台南建廠、投資或設立研發基地，創造最佳的投資效益。

「橘青春 台南安平館」基地佔地3,370坪，全案規劃地上10層、地下2層，總樓地板面積約13,200坪，設置312間房，採只租不售模式，並透過導入AI科技、智慧安防服務與照護系統，致力打造結合銀髮服務與優質生活機能的全方位樂齡社區，落實多樣化的居住方案與生活支援之提供，滿足銀髮族對便利、安全與尊嚴的期待。