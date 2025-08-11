明台再賣樓 專家：保險業銀彈轉戰這類產品

保險業調整資產布局動作頻頻，台灣房屋彙整實價登錄及公開資訊觀測站資訊，明台產物保險今年6月再度出售名下不動產，以1.2億元出售桃園區三民路整棟樓；新光人壽則於4月以1.32億元出售北市松江路「長江大樓」部分樓層。

根據統計，明台產險近年陸續出售資產，2022年11月明台產險共售出四棟大樓，包括台南安平區永華路二段的台南分公司辦公室，台北市吉林路台北分公司、仁愛路舊總部大樓以及北市的板橋分公司大樓等。

亦有壽險業者持續購置潛力不動產，包括臺銀人壽則於8月初以總價4.6億元，購置原本承租的臺灣銀行內湖分行所在建築，從租客變屋主；台灣人壽三度入手內湖辦公大樓，以14.78億元購入安康路整棟新廠辦。

南山人壽今年初以9.6億元買彰化縣員林市土地，開發後部分作為自用辦公大樓，部分作為投資之用。元大人壽則是分別以21.9億元、21.77億元，標下台北大安區美國在台協會（AIT）舊址，以及中山區松江路土地地上權案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，商辦自用出租兩相宜，一直是保險業者的最愛。由於房市政策打住不打商，市場熱錢轉進商用不動產，也讓保險業者趁機調節資產，將部分增值物件獲利了結，轉向中長期開發型產品。

例如土地、工業地產和地上權產品，以及桃園及南部市場等增值潛力區，尤其是看好物流與工業用地的需求增加，加碼物流倉儲和工業廠房的投資，提高置產多元性，更是在關稅戰後，分散投資風險的策略之一。

第一建經研究中心副理張菱育分析，保險業布局明顯從雙北既有商辦、老舊大樓，轉向土地與整棟廠辦等可彈性規劃的資產，並更傾向發展中區段或大型交通節點，例如捷運周邊、產業園區與火車站附近等。這類資產未來可自建、整修或回租，投報率有機會拉高至3~5%上下，比單純坐收租金的既有大樓更具彈性與報酬潛力。

張菱育補充，目前保險業者的資金運用方式，已經不再只單純追求「穩定收租、抗跌保值」，而是更重視如何讓資產未來能「創造更高報酬」。