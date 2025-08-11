快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅遊榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主與科技賦能獎。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅遊榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主與科技賦能獎。（圖／雄獅旅遊）

亞太區權威人力資源雜誌《HR Asia》日前揭曉2025「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」得獎名單，雄獅旅遊抱回大獎，營運實力再受肯定。

雄獅憑藉長期深耕員工發展、落實企業核心價值並積極推動數位轉型，今年首度參與評選即一舉摘下雙項殊榮，榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」與「科技賦能獎」，為台灣首家獲獎的上市旅行社。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太地區人力資源領域最具權威性的獎項之一，旨在表彰於員工福利、職場文化、永續發展及人力資源實務管理方面表現傑出的企業。評選過程結合專業評審訪談與員工匿名調查，結果顯示雄獅旅遊在「組織認同」、「情感連結」與「團隊歸屬感」三大核心指標皆優於業界表現，尤其在「科技賦能」構面獲得員工高度評價。

企業競爭力源自優質的人才策略，雄獅旅遊表示，此次獲獎是對企業人資政策與治理成效的肯定，更是公司與全體員工攜手共創的榮耀。面對全球旅遊市場的變動與挑戰，AI賦能已成為驅動未來競爭力的關鍵，雄獅旅遊將持續深化數位轉型，透過科技化與國際化雙軌並進，全面推動企業人才發展與組織升級。

雄獅旅遊人才策略聚焦「數位創新」與「人才培育」，致力投入前瞻性人才制度，打造優質且幸福的職場環境。尤其重視AI賦能，由董事長親自帶頭推動，鼓勵員工實作應用，並為中高階主管設計專屬課程，強化數位力與創新思維。為培訓優秀人才，建構涵蓋職能、專業、管理與領導的完整學習體系，並培養具國際視野與跨文化管理能力的團隊，以因應旅遊市場多元且快速的變化。此外，為共享經營成果，自2024年起推動員工持股信託，並依營運績效與市場調整薪酬與獎金制度，深化員工對企業的信任與認同。

雄獅旅遊榮獲《HR Asia》科技賦能獎，未來將持續深化數位轉型。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅遊榮獲《HR Asia》科技賦能獎，未來將持續深化數位轉型。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅遊首度參與《HR Asia》評選即摘雙項殊榮，為台灣首家獲獎的上市旅行社。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅遊首度參與《HR Asia》評選即摘雙項殊榮，為台灣首家獲獎的上市旅行社。（圖／雄獅旅遊）

