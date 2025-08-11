台中第三家好市多傳來大消息！ 選址台中港區傳9月公布結果

台中市第三家好市多（Costco）據傳將選址在海線區域，並計劃落腳台中港區，但目前官方尚未正式公開地點。市場傳出，台中市政府邀請台中港務分公司及好市多台灣土地開發部等高層代表開會，討論好市多於台中港區設立第三家門市的可行性，由於洽談順利，好市多將派遣建築師到台中港區進行勘查，預計在9月召開美國總部會報後，將有進一步的正式公告。

對於此項展店計畫，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，展店計畫始終是好市多的長期目標，並將持續尋找並評估各地的合適地點，目的是為了提供會員更優質的服務和消費環境。在店址選擇和開發過程中，好市多將全力配合政府相關機關，並依法進行各項手續。如有任何服務調整，將第一時間對外發布。

市場傳出，台中港務分公司已向好市多提供了位於梧棲與清水區交界的三塊港務專區土地，並希望好市多第三家店能設立於台中港的港埠專區。台中港區位優勢明顯，周邊交通便利，擁有國道1號、3號、4號等主要幹道，並且接近梧棲、龍井、沙鹿等人口密集區，涵蓋超過80萬人。港區內還有加工出口區與工業區等設施，增強了該地點的吸引力。據悉，好市多也已提出選址要求，並強調將由建築師進行現場勘查與規劃。