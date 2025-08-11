房仲有多慘？ 全聯會：37%業者打算或確定轉業

房市景氣卻愈來愈冷，以收取買賣交易服務費為主的房仲業苦不堪言。房仲全聯會調查，今年上半年與去年同期相較，多達23%業者業績衰退6成以上，其中逾一成衰退8成，已有37%業者打算或決定轉業。

全聯會指出，管制政策與經營環境的劣勢若未改善，將嚴重威脅全台十餘萬房仲業從業人員的基本生計。

房仲全聯會7月針對「房仲業者經營現況調查」進行網路民調，結果顯示今年上半年與去年同期相較，業績衰退40%-60%佔21%，衰退60%-80%佔11%，衰退80%以上佔12%；業績成長約佔8.3%。

另外約有24%非連鎖品牌房仲業者，業績衰退80%以上。

31.8%房仲業受訪者可能轉業，5.4%確定轉業，19%未決定。非連鎖品牌業者則有41%可能轉業，6%確定轉業。

至於轉業選擇，前三名分別為餐飲業、旅遊業及外送快遞業。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，在央行第七波信用管制及美國關稅的雙重打擊之下，全台房屋買賣交易量大減，根據內政統計月報資料顯示，今年上半年與去年同期相較減少26.，創下2018年以來同期新低。

他表示，近年房仲會員店數大增，截至2025年6月底止，全台會員家數達7,940家，近2年就增加了470家，大幅稀釋整體平均交易件數，現今又遇上交易量大減，粥少僧多狀況下，房仲業從業人員陷入困境。

王瑞祺說，在這波變化中，他十分關注非連鎖品牌業者的動態，這些業者約占整體會員50%，多數屬於深耕當地的資深在地業者，對區域業界生態平衡極為重要。非連鎖品牌業者原本的人力物力有限，景氣變動下的壓力相對較大，業者平均年齡也較高，因此表達對收店或轉業的比例較高。