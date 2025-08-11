史上最旺父親節！王品88節營收破億 夏慕尼邀霞海廟月老助脫單

父親節聚餐效應大爆發，王品（2727）8月9日單日營收首度突破1億元大關，成為今年第5個單日營收破億的節日，前面四個分別是大年初二、初三，及母親節當周兩日。這也是王品集團創業32年來，父親節營收首次破億元，顯示台灣人越來越重視父親的分量。

最重要的節日、款待心中最重要的人，只在王品集團。2025年七夕情人節，「夏慕尼」鐵板燒為愛加溫，8月12日-8月31日為情人們打造午夜巴黎雙人饗宴，8月29日七夕當日還可品嚐限定甜點莓果帕芙洛瓦‧哈根達斯。今年更首度與台北霞海城隍廟月老聯名合作，打造印有法式月老的緣分加溫卡套，於8月12日-8月31日期間，至全台夏慕尼內用午夜巴黎雙人饗宴1份(每日限量供應)或牛排雙饗海陸盛宴2客即可獲得。

融合法式浪漫饗宴與東方祈緣文化，開啟前所未有跨界愛戀體驗，今年「夏慕尼」攜手台北霞海城隍廟設計緣分加溫卡套，卡套印有法式月老身穿象徵愛戀的粉紅西裝，手持現代姻緣簿iPad，極富潮流感。緣分加溫卡套皆經台北霞海城隍廟香爐鼎盛加持，助攻七夕脫單成功。刮開卡套有機會獲得夏慕尼套餐買1送1(價值1,190元)或歐舒丹香氛組(價值600元)等獎項。完成緣分加溫卡套內指定任務，更有機會獲得夏慕尼套餐券與大稻埕商圈浪漫情侶體驗。

8月12日-8月31日「夏慕尼」獻上法式午夜巴黎雙人饗宴，主餐嚴選美國Prime等級丁骨牛排，一次品嘗菲力與紐約客雙重部位。海大蝦與鮭魚淋上主廚特製香草奶油蝦夷蔥醬，綿密而馥郁。8月29日七夕當日限定甜點莓果帕芙洛瓦‧哈根達斯，以酥脆法式蛋白霜搭配 Häagen-Dazs 草莓冰淇淋，酸甜莓果點綴如夏夜星光，宛如漫步塞納河畔，甜蜜沁入心底。（8月29日當日僅販售2,980圓雙人套餐）。

同場為愛加映，夏慕尼與台北霞海城隍廟獨家打造線上緣分加溫籤詩互動體驗，即日起至9月30日，可至指定連結(https://lihi1.me/uWmAR)向月老誠心許願，可獲得個人愛情籤詩。於9月1日-11月28日平日期間，憑籤詩截圖內用消費2客套餐即贈波士頓龍蝦1隻。本次夏慕尼與台北霞海城隍廟合作之相關費用將用於偏鄉小學、安養機構及育幼院等慈善單位。