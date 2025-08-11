慶祝七夕六都中台北奪冠 約會預算落在3千元內

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

七夕情人節將至，根據1111人力銀行調查，六都哪一個城市「浪漫指數」最高，結果顯示，上班族心目中的前3名為台北市、新北市及高雄市，獲選主因為最具浪漫氛圍的原因則是交通便利適合安排約會、有許多適合約會的特色景點、有水岸、夕陽等景色以及活動、展演或節慶多元。此外，理性消費似乎成為七夕約會新趨勢。過去不少人認為情人節可能需要「砸錢」製造驚喜，但今年的調查顯示，近7成(67.4%)受訪者的七夕花費預算落在3,000元以內，整體約會平均預算為2,225元。

根據調查顯示，上班族心目中理想的七夕約會活動類型前5名分別為：浪漫餐廳晚餐(54.1%)、散步看夜景/水岸走走(29.1%)、看煙火(24.1%)、飯店/汽車旅館獨享兩人時光(20.8%)以及逛夜市(20.8%)。

最適合七夕約會的景點/活動前10名則分別為：大稻埕夏日節(35%)、淡水老街與夕陽(32.5%)、澎湖花火節(30%)、北投溫泉/日式小旅行(27.5%)、陽明山擎天崗/夜景(26.6%)、台北101觀景台(20.8%)、貓空纜車(16.6%)、烏來溫泉(15.8%)、象山夜景(15%)及九份老街(15%)。其中光是臺北市的景點就囊括了六個名次，顯示其在浪漫節日的觀光吸引力備受肯定。

不過男性和女性喜歡的約會活動排名略有不同，女性心目中理想的約會活動前5名為：淡水老街與夕陽、大稻埕夏日節、陽明山擎天崗/夜景、澎湖花火節及北投溫泉/日式小旅行；男性的前5名則分別為：大稻埕夏日節、北投溫泉/日式小旅行、澎湖花火節、淡水老街與夕陽及陽明山擎天崗/夜景。

值得關注的是， 隨著社群平台蓬勃發展、AI興起，上班族在尋找約會靈感的管道也與時俱進。調查顯示，高達86.6%的上班族在尋找約會靈感時會優先選擇社群平台，包含IG/FB(42.5%)、抖音/小紅書(14.1%)或YT/部落格(30%)；使用Google搜尋的比例也超過五成。另外，近年AI興起，有5.8%的上班族表示會使用ChatGPT或其他生成式AI工具來規劃約會行程。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，對上班族來說時間就是金錢，也因此現在的上班族在追求浪漫時，不再是盲目「砸錢」，而是回歸實際面與創造共同回憶。餐廳晚餐與夜景散步依舊經典，但也反映上班族對生活品質的期待，浪漫不只在於形式，而是「能否在繁忙生活裡，找到屬於彼此的時光」。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，台北市之所以能在眾多城市中脫穎而出，穩坐上班族心中最浪漫城市的寶座，其成功並非偶然。致勝關鍵在於完美結合了「多元景點」與「高度便利性」兩大優勢。從陽明山的自然風光、大稻埕的復古街區以及夏日節活動，到信義區的時尚地標，台北市內俯拾即是動靜皆宜的約會選擇，能滿足不同情侶的喜好與預算。更重要的是，這一切都建立在極為便捷的交通網絡之上，當上班族將「交通方便性」視為首要考量時，台北的捷運與公車系統無疑提供了最佳解方，讓情侶們能輕鬆串聯行程，將寶貴心力專注於創造彼此的浪漫回憶。正是這種軟硬體實力的結合，讓台北市成為情侶們實現浪漫想像、締造難忘時刻的首選之地。

