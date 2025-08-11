快訊

複數工會亂象頻出 中鋼、台電未蒙其利先受其害

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片

複數工會近年在台灣逐漸普及，本意是希望透過多元工會，提升員工權益與企業治理品質。然而，實務運作中，部分非主流工會為了刷存在感、爭流量，拿到麥克風後不惜走偏鋒，以極端言行自豪，卻忽視比例原則與企業整體利益，最終讓本應互利共生的勞資關係陷入惡性循環。

以產業模範生中鋼為例，新進員工錄取率只有5%到7%，可以說是職場界的台、清、交，中鋼人幾乎都可以掛上「菁英」二字；中鋼集團上萬人，旗下二十多家子公司，每位董事長更是萬中選一，人中之龍的代表。

不料，近期中鋼集團的非主流工會，竟在公開場合高舉大字報，點名辱罵集團子公司董事長「不要臉」。這種簡化粗暴的言詞，像菜市場吵架，不像在爭取勞權，不僅失去理性對話空間，更是在否定集團選才機制，嚴重喪失比例原則。

中鋼集團非主流工會喊得愈大聲，愈暴露自身氣質的底蘊，當外界看到這樣的場景時，對中鋼集團的形象是加分還是扣分，不言可喻。

再看台電。南台灣水災，停電災區搶修如火如荼，前線技術人員在野地吃便當的照片，原本是勞苦功高的真實寫照，結果被有心人質疑「擺拍」，還酸言酸語，這種「打擊自家人」的本事，比天災的破壞力還猛，外部敵人還沒動手，內部就先自己踩一腳。

工會的存在是為了讓員工過得更好，進而讓企業更壯大，形成正向循環。但觀察最近中鋼與台電案例，非主流工會似乎更愛八點檔的內鬥劇本，用辱罵刺激換點擊率，拿人身攻擊換流量，學起劣質政客攻擊對手的手法，把企業自家人推向輿論火坑，這樣還需要外部敵人來破壞形象嗎？

工會的核心初衷是為了保障員工權益、提升工作環境與條件，使員工能夠安心工作、發揮專業，進而促進企業成長與競爭力，這是共榮良性循環，企業好、員工才有更穩固的保障。

然而，部分非主流工會卻悖離這個基本邏輯，利用罵街、羞辱來吸引關注，打擊自家企業形象的同時，外界看到的不是團結的專業團隊，而是充滿內鬥的灑狗血劇情，優秀人才可能因此怯步，合作夥伴也會觀望，最後被害的，是所有員工的飯碗。

真正的存在感，不是靠喊「不要臉」的分貝高低來證明，而是讓員工和企業一起變好，網路社群粉絲按讚，應來自於年年加薪、獎金飽足。相反的，非主流工會煽動性語言、羞辱式攻擊只能短暫成就少數別有用心的個人，對大多數員工沒有任何好處。

主管機關更應正視此類亂象，檢討相關規範，確保工會競爭不偏離初衷。

