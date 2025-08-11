信義房屋黃聖詒「從模特兒到房仲」 用7年打造亮眼成績單

來自台南的信義房屋大安店專案經理黃聖詒，原本為了追求演藝夢想而北漂，卻因一個勇敢的嘗試，開啟了房仲人生，如今即將邁入第七年，並以千萬業績站上頂尖經紀人行列，走出屬於自己的職涯心法。

相較其他模特兒從高中、大學就發跡，黃聖詒大學畢業才踏入行列，雖也有亮眼作品，但簽入經紀公司後，施展空間有限，後來也到小公司謀職，但終究難敵北漂生活的經濟壓力。「朋友介紹信義房屋有5萬元底薪+首月不適應者加發5萬元轉職金制度，當時我正思考下一步方向，所以決定把握機會，認真準備面試，面試完當天就收到錄取通知。」她坦言，相較小型企業，信義房屋作為上市櫃公司，制度完善，不像小公司那樣「全憑老闆說了算」，這是她選擇加入的主因。信義房屋的新人師徒制訓練，加上強調「手心向下」的企業文化，讓她感受到良好的職場氛圍，於是選擇先留下來，看看這是否是一條值得投入的路。

儘管有不適應轉職金作為後盾，但黃聖詒並不「擺爛」，凡事都盡力做到最好。「就算會離開，我希望是自己『選擇』離開，而不是『撐不下去』才離開。」前四年她業績表現平平，直到在前輩輔導下，開始建立目標意識，努力也看見了回報，成就感隨著業績逐漸成長，她的節奏也越來越上手。

「我會把房子的優點和缺點都清楚告知，讓客戶自行判斷是否合適。」很多客戶說黃聖詒溫和、有親和力，不會「強迫推銷」，因此買賣交易流程很舒適。她很擅長觀察客戶反應，若對方展現興趣時再進一步互動，避免強迫推銷的同時，也適度流露積極態度。

日積月累的優質服務，讓黃聖詒於2024年9月就達成900多萬業績，卻在10月及11月遭遇零成交低潮。「儘管壓力大，我還是督促自己每天完成既定工作，無論結果會不會破千萬，都要努力到最後一刻。」後來，她在12月下旬如願達標，也透過這次經驗，深化「該做的事情持續做」、「相信就會看見」的意識。

黃聖詒曾遇過順利交屋後才發現蟲蛀問題的案件，雖依法告知前屋主，交涉後他卻不願處理，幸好信義房屋的Sinyicare十大安心保障機制挺身而出，協助解決問題，保障了客戶權益。「就算全面檢查，有些小地方仍難以察覺。」她坦言，製作不動產說明書時，雖力求「盡善」，但有時仍難達到「盡美」，甚至遇過不願讓她如實記載屋況的客戶，最終選擇放棄這條客戶線。

「我做事比較講究流程與原則，這些事都是對買賣雙方的保障。」黃聖詒認為，好的服務是「想在客戶前面」。她自己北漂打拚買了房，也期盼能繼續用專業，幫助更多人找到安身立命的居所，完成家業夢想。從模特兒到房仲，黃聖詒用七年時間證明，對的方向堅持下去，就能走出屬於自己的成功路。