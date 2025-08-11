以塑代鋼催生「起飛」新應用 無敵鐵金剛可望現身

AI熱潮同步點燃人形機器人大商機，過往人形機器人動作不自然、笨重、續航力差的痛點，如今很有機會被特種工程塑料聚醚醚酮（PEEK）徹底解決，藉此以塑代鋼，重「塑」AI新時代，未來無敵鐵金剛、原子小金剛等卡通中會飛的機器人，也可望在這波機器人瘦身潮推波助瀾下，進入真實世界。

當前人形機器人大多是用鋼、鋁合金所打造，即使這些材料已相當成熟，但對於人形機器人而言依然相當沉重，因此想要提高人形機器人的效能與運動能力，「減肥」是各家機器人製造商的首要課題。

業界人士指出，透過將PEEK導入於人形機器人各項關鍵零組件中，能大幅度減輕人形機器人重量，甚至強度比傳統金屬件更高，身輕如燕的機器人一旦達到極致，包括無敵鐵金剛、原子小金剛等飛行機器人從卡通走入現實世界也將成真。

據悉，過往全球PEEK市場長期被英國大廠Victrex、比利時大廠Solvay與德國Evonik等三大巨頭寡占，三大廠市占率合計超過八成。近年來中國大陸材料商成功突破專利壁壘與技術門檻，台廠也開始跟進布局，逐步瓜分PEEK全球市場。