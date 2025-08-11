高齡健康產業博覽會／南山瞄準高齡財務

高齡健康產業博覽會8日登場，南山人壽今年首度參展，瞄準高齡財務與健康領域，以「攀登人生高山」為概念，聚焦高齡失智議題，展示多項創新商品與服務，包括推出快速試算退休金的「樂活退休規劃機」、專注退休需求的保險新商品、導入遠端人工智慧聯網科技訓練設備的「記憶力挑戰遊戲」，以及「金融防詐」、「友善高齡服務體驗」，提供全方位的健康方案，協助民眾在退休後，依然享受有品質的樂齡生活。

南山人壽董事長尹崇堯表示，今年是台灣邁入超高齡社會的第一年，南山人壽作為永續健康領航者，會持續推出符合社會所需的商品及服務，除了擴大高齡商品線，滿足高齡者的保障需求，也將持續攜手健康產業，由合作夥伴提供保戶健康管理、運動飲食、醫療照護、長期照顧等服務資源；今年9月將邀請英國長壽經濟權威安德魯．史考特（Andrew J. Scott）來台演講，引介國際經驗與專家觀點，幫助國人做好準備、迎接百歲人生。

本次博覽會，南山人壽攜手合作夥伴玉山金控共同參展，串聯保險商品、健康服務、智能防詐三大面向，從財富管理到健康照護的樂齡全方位服務，攜手健康產業的合作夥伴聯手打造全方位高齡健康方案。

亮點一，多元保險商品結合數位科技，聰明布局退休財務，南山人壽長照險市佔率長年居冠，本次展出「樂活退休規劃機」、「長照準備規劃機」，只要輸入簡單資訊，就能快速試算出未來所需的長照準備金與退休準備金缺口，幫助民眾找出適合自己的財務準備方式。亮點二，率先提出「健康守護圈」，聯手健康產業合作夥伴，提供保戶各式健康服務方案，範疇涵蓋健康管理、運動飲食、醫療照護到長照服務等。亮點三，研發「黃金眼AI防詐」模型，透過豐富的保戶數據資料庫及第一線客服同仁的經驗貼標，用科技預先防詐。