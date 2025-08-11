高齡健康產業博覽會／玉山守護樂齡族群

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控董事長黃男州（後排中）、銀行私銀暨財管總處資深副總張綸宇（後排左三）於2025高齡健康產業博覽會與團隊合影。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（後排中）、銀行私銀暨財管總處資深副總張綸宇（後排左三）於2025高齡健康產業博覽會與團隊合影。玉山金控／提供

「2025高齡健康產業博覽會」於8日至10日在台北世貿中心一館盛大舉行。玉山金控（2884）以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為主題，展示涵蓋AI理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健、更健康。

玉山響應博覽會主題，展出信託需求評估量表，透過平板互動協助參觀民眾快速掌握最適合自身需求的信託規劃方案，並由具高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師資格之玉山信託專家在現場提供諮詢，協助顧客了解如何透過簡易型安養信託、傳承信託、樂活久久信託等多元信託產品，讓退休生活更有保障。

此外，現場更展出最新「投資i-chat」生成式AI金融顧問服務，以問答互動方式即時回答投資市場、金融新聞及基金產品等相關問題。透過生成式 AI 技術，將玉山投資研究中心的市場分析與投資建議，轉化為更口語、易懂的內容，讓使用者能快速掌握市場方向與相關產品資訊。近期金融詐騙案件頻傳，本次也與警政署合作舉辦防詐宣導，並設置智能防詐體驗區，結合金融知識、詐騙案例與科技應用提升民眾防詐意識。

證券方面，則展示股票e指存與ETF IPO線上申購介面，股票e指存結合常見技術指標與大數據回測資料，幫助投資人掌握市場低點、降低風險。ETF IPO線上申購介面針對高齡族群推出清晰、大字體的友善介面，並設有投資屬性評估與高齡關懷問卷，確保顧客理解風險並安心理財。

此外，本次與公益合作夥伴南山人壽共同參展，從財富管理到健康照護的樂齡全方位服務，南山展區涵蓋長照準備規劃機、樂活退休規劃機、健康守護App及多款預防失智和記憶力挑戰的互動遊戲，全面提升樂齡生活品質。

玉山金控及玉山銀行秉持「以人為本」的核心理念，融合金融專業與人文關懷，運用生成式AI顧問及信託產品，打造完善的退休資產累積、保全與傳承服務體系。未來將持續透過產品創新，回應多元退休需求，協助顧客「把有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己」，攜手共創幸福且穩健的人生新高峰。

