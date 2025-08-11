高齡健康產業博覽會／台新新光金拚創新

面對台灣邁入高齡化社會，財務健康成為熟齡族群維持生活品質的關鍵。台新新光金控（2887）首度參與2025高齡健康產業博覽會，以「懂生活．會理財」為策展主軸，打造沉浸式互動展區「Rich Coffee 台新新光智慧咖啡館」，帶領民眾用一杯咖啡的時間，認識退休財務規劃、數位理財工具應用與資產傳承策略，開啟對退休理財與數位金融的全新想像，實踐成為高齡族群「智慧好夥伴」的品牌承諾。

台新新光金控展區設有「財富增值區」與「數位生活區」。財富增值區協助參觀者理解高齡財務照護的全貌，其中的退休金模擬器、信託架構互動牆建立「預立信託」與「跨代傳承」觀念，提供全方位資產規劃；也利用智能保險機器人協助民眾快速了解適合自身的保險與資產配置組合。「數位生活區」則主打熟齡友善科技，讓民眾實地體驗Richart Life App使用流程、語音金融交易操作，以及ATM字體放大及交易時間延長友善功能。

展區最大亮點之一為「Rich Coffee 台新新光數位咖啡館」，民眾可於展區內透過互動機制完成任務，蒐集象徵不同⽣活⾯向的咖啡⾖，製成獨一無二的專屬數位咖啡杯，而咖啡杯將被典藏於展區，代表著台新新光金控對每位客戶的長久承諾。面對高齡族群日益重視的防詐議題，台新新光金控亦展出全新升級的「防詐互動模組」，提升長者對金融詐騙的辨識與應對能力。

台新新光金控在正式完成合併後，協同各子公司資源，為客戶提供更全面的金融服務。台新銀行不僅成功取得高資產2.0客戶財富管理方案執照，亦獲准進駐亞洲資產管理中心高雄專區，為高資產客戶提供境內境外一站式的資產管理服務。

台新銀行總經理林淑真表示，盼藉由本次參展，強化社會對高齡財務規劃的認知、推動銀髮族數位金融參與，也展現台新新光金控合併後的創新整合力。