高齡健康產業博覽會／國泰金攻樂齡金融

因應台灣邁入超高齡社會，國泰金控（2882）秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的集團精神，攜手五大子公司於8日參展高齡健康產業博覽會，以「共好生活聚場」為主題，聚焦高齡者「健康照護」與「財務保障」雙引擎，透過發展健康促進、安養信託、輔具保障到高齡友善的定期定額、ETF理財等面向，邀請民眾體驗多元、友善、安心的樂齡金融新解方。

國泰人壽去年首發業界第一本「保戶健康年報」，追蹤800萬保戶健康與潛在風險，並推出女性專屬健康方案「好康愛防癌定期保險（外溢型）」，針對女性高風險癌症與更年期常見健康挑戰提供保障。「FitBack 健康吧」透過「好好吃、好好動、好好睡、好心情、好檢測、好照顧」六大健康主軸，透過數據驅動個人化健康旅程，讓保戶持續累積健康行動力。甫落幕的第四屆「國泰步步攻億走」，已號召40.7萬人參與、累積1,082億步。

國泰世華銀行展出「反詐體質小測驗」，讓民眾了解如何識詐、防詐，進而透過信託保障財產安全。亦建議民眾可透過「安養信託」服務，保障樂齡長者及身心障礙者的財務安全。截至2024 年底，國泰世華銀安養信託累計資產規模已逾26億元。

國泰產險展出「全齡全域零事故」，首創「個人電動行動輔具綜合保險」，同時升級「新世紀常青保險」，納入輔具費用、人工關節與水晶體等醫材補助，涵蓋意外傷害與重大失能，該保單2024年承保逾4,000位高齡者，今年前五個月已近2,000人投保。

國泰證券台美股定期定額投資服務強調低門檻、高彈性、智慧化三大特色，其中，台股定期定額結合日日扣、智慧加減碼、股息再投資三大功能，讓民眾輕鬆進場。另外，統計今年至4月，61歲以上用戶相比2021年參與人數成長三倍，顯示高齡者已對透過定期定額進行資產配置更有信心。

國泰投信為高齡及退休族群量身打造專屬商品及服務，此外，響應金管會推動的「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，成為首波推出TISA級別基金的投信業者。國泰投信現場亦展出成立五周年的人氣高股息ETF—國泰永續高股息（00878），累積超過182萬名投資人支持。