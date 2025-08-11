全球礦產需求動起來 鋼鐵、水泥、石化成搶手貨

經濟日報／ 記者林政鋒邱馨儀／高雄、台北報導

全球礦產需求動起來，包括鋼鐵、水泥、石化相關原物料都成搶手貨，近期鋼鐵價格穩步向上攻堅，業內指出，若俄烏真的能夠停戰，加上中國大陸持續反內捲有成，鋼鐵業有機會結束三年的低迷行情，迎來新榮景。

鋼市進到8月後明顯甦醒，各地區的指標鋼廠都響起「漲聲」，國內中鋼（2002）、豐興（2015），大陸寶武鋼、鞍本鋼集團，越南台塑河靜鋼廠與歐盟等地，各區領導鋼廠漲價聲不斷。

從當前市況看，上市鋼廠主管說，鋼價淡季上漲主要來自多方面利基。首先是大陸宣布要抑制價格戰與過剩產能，鋼價漲聲響起，現貨與期貨行情同步走揚，鋼價不再像先前下探，回穩信號強烈。

