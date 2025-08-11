散裝三題材匯聚 運價還會漲 慧洋、裕民、新興等將受惠

散裝航運三大題材匯聚，航商指出，除中國大陸啟動高達人民幣1.2兆元（約新台幣5兆元）的雅魯藏布江下游水電工程（雅下工程），引爆全球大搶料外，川普關稅戰後全球原物料需求回穩；最關鍵的是，雙普會（川普、普丁）將在本周五（15日）登場，散裝或將迎來俄烏停戰後十年重建效益。

散裝船近一個月以來運價大漲逾倍後回落，近期又悄悄向上，上周下半旬出現連三漲，其中海岬型指數（BCI）於上周6日（周三）與8日（周五）分別漲逾6%、4%，帶動整體散裝船運價指數（BDI）同步向上。

業內指出，俄烏重建的原物料需求、金額規模之大將是雅下工程好幾倍，時程至少五至十年。相關航商包括慧洋（2637）、裕民（2606）可望受惠；新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）等也將大吃重建商機原物料運輸訂單。

川普近期屢次宣示要結束俄烏戰爭，並推動三方領袖會談，本周五將舉行的雙普會，被視為是停戰前哨戰，全球散裝船業界都樂觀期待即將迎來俄烏的停戰契機，產業也將有新一波漲價。

散裝航運市場下半年利多不僅一項，且各型船都擁有不同利多，近期開工的大陸雅下工程，12月開始量產的西非幾內亞西芒杜鐵礦，都為海岬型船建立強勁動能。川普關稅戰之下，多國承諾買進美國穀物，讓巴拿馬型船在淡季就看到運價上升，但最關鍵仍屬近期談判的俄烏停戰。

專家分析，川普上任後積極推動俄烏停戰，散裝航運業者指出，預估烏克蘭十年重建金額約當5,000億美元，這還是很保守的預估，其中有一半以上來自基礎建設，對散裝運輸而言，至少是十年穩定貢獻的利多。

航商指出，俄烏戰爭若落幕，重建需求將穩定增加，對散裝將是穩定貢獻長期利多，在原物料需求方面，包括鋼材、水泥、木材等，重建發電廠則需要煤炭，都是散裝運輸主要貨源。



