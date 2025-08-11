亞洲最佳企業雇主獎／遠東新世紀寫五連霸

在全球企業爭搶人才、加速創新與永續轉型的浪潮中，台灣紡織業龍頭「遠東新世紀」再次傳來捷報，於今年於亞洲人力資源權威媒體《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」中獲得五連霸的殊榮，並勇奪最高榮譽「金獎」，成為亞洲少數獲此殊榮的企業。

遠東新（1402）深耕台灣逾75年，公司堅信「先對員工好，員工才願意投入」的信念。遠東新認為，真正的留才之道是打造一個開放溝通、有溫度的職場文化。為傾聽員工心聲，公司每兩年針對全球員工進行滿意度調查，結果直接呈報董事長，對滿意度偏低項目人資部門即刻啟動改善行動，展現高度回應力與重視員工聲音。

在數位轉型浪潮下，遠東新積極培育AI人才，透過「AI智能學院」系統化訓練，全面強化員工數位能力。高階主管親自參與，推動跨部門「AI創新提案競賽」，讓創新成為日常文化。面對缺工挑戰，遠東新更以「留才」為核心，推動「員工持股信託」，由公司補助認購股票，2024年參與率達95%，累積資產突破5,200萬美元，展現企業與員工共享成果的長期承諾。

遠東新重視員工身心健康，除定期健檢外，並推出「多元員工協助方案（EAPs）」，與亞東醫院及外部心理諮商合作，協助同仁紓壓與調適，落實工作生活平衡理念。

在多元共融方面，積極推動性別平等、文化融合、及中高齡支持，並以真實員工故事持續傳遞文化價值。

過去一年遠東新接連獲得「台灣企業永續獎」、「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」、104銀行暨商業周刊「DEI友善壯世代雇主獎」、104銀行「最佳雇主品牌獎」、1111「幸福企業金獎」、台北市政府「中高齡暨高齡者友善企業認證」及「LinkedIn Learning企業學習金獎」等獎項，展現在ESG與人才策略上的全面成果。

在競爭激烈的人才市場中，遠東新世紀以誠、勤、樸、慎與創新為核心價值，持續打造值得信賴、讓人願意長期共事與成長的理想職場，穩健邁向下一個永續里程碑。