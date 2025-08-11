亞洲最佳企業雇主獎／亞泥勇奪四類別大獎

2025年《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」揭曉，水泥業巨擘「亞洲水泥」再創高峰，連五年榮獲「亞洲最佳企業雇主」金獎，並一舉斬獲四大類別獎項，包括「多元、平等與包容獎」、「最佳員工關懷獎」、「職場永續獎」與「科技賦能獎」。

亞泥（1102）總經理李坤炎說：「人才是亞泥最珍貴的資產，我們始終堅持以人為本，重視人才培育與員工福祉。亞泥致力於建立誠信透明的溝通文化，鼓勵創新思維，同時尊重多元差異，營造具包容力的工作環境。我們期待透過這些努力，讓同仁在瞬息萬變的市場中更加自信、具備競爭力，也為企業持續成長注入源頭活水。」

亞泥堅信，「讓每位員工都被尊重與珍惜」是幸福職場的根本。公司落實人權政策，承諾營造零歧視的工作環境，尊重性別、族群、年齡、宗教與國籍等差異，並建立完善的申訴與補救機制，全面落實多元、平等與包容。對內持續深化 DEI 文化，開設性別平權、無意識偏見破除與跨世代溝通等課程，強化員工意識與敏感度；對外則推動原住民社區發展行動，涵蓋課後輔導、文化傳承與在地就業培力，擴大企業正向社會影響力。

面對前瞻科技浪潮，亞泥積極導入生成式 AI、深度學習與IoT數據平台，全面優化智慧製造與製程管理，更將數位工具應用至人力資源「選、用、育、留」各環節。2024年亞泥啟動AI與數位技能培訓計畫，培訓時數累計達2,030小時，課程依對象設計，涵蓋了從基礎認識到進階技術的全面內容，包含科普入門、AI素養與思維、生成式AI與工作各層面的整合與應用，讓亞泥從各部門基層、技術人員、資訊人員，及主管，達成「全員AI」升級。

亞泥更落實「以人為本」的職場關懷，從定期健檢、駐點醫護、全額團保，到30天有薪病假與每年3天的志工假，均優於法規標準，照顧員工健康與生活平衡。同時落實並鼓勵原住民同仁申請歲時祭儀假，展現對多元文化的尊重與支持。亞泥相信，企業的價值不止於創造利潤，更在於成為員工最值得信賴的依靠。