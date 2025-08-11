亞洲最佳企業雇主獎／中信金再度拿到金獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
中信金控獲頒亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》「2025亞洲最佳企業雇主獎」金獎，由中信銀行人力資源發展處處長凌欣慧資深副總經理（右）代表受獎。中信金控／提供
中信金控獲頒亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》「2025亞洲最佳企業雇主獎」金獎，由中信銀行人力資源發展處處長凌欣慧資深副總經理（右）代表受獎。中信金控／提供

中信金控（2891）視人才發展為永續關鍵資本，持續推動多元共融、以人為本的職場文化，成效獲國際肯定。

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前舉辦「2025亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮，中信金控自全台360家參選企業中脫穎而出，不僅連續八年獲獎，今年再度榮膺「金獎」，展現企業在幸福職場與人才永續領域的卓越表現。

頒獎典禮在台北南港展覽館二館舉行，由中國信託商業銀行人力資源發展處處長凌欣慧代表受獎。「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲人力資源領域最具指標性的獎項之一，2018年起將台灣納入評選，今年以「多代際協同－跨越代際，賦能成功」為主題，聚焦企業需建構跨世代協作生態。

中信金控長期致力於打造兼顧家庭照顧、身心健康與職涯成長的全方位幸福環境，讓新世代員工與資深同仁皆能安心成長、發揮所長，展現出多元包容的職場氛圍。

透過完善福利制度與共融文化，中信金控擴大安家生養，兼顧員工職涯與家庭照顧，提供優於法規的產假、陪產假、親子假及員工關懷假；積極推動性別平權，提供女性充分發揮的舞台，今年中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠榮獲《The Asian Banker》「亞太年度最佳個人金融領袖」，成為亞洲首位獲獎的女性專業經理人，彰顯中國信託對多元共融職場的長期承諾。

人才培育方面，中信金控積極延攬全球人才，透過 IA（International Associate）計畫培育跨國金融菁英，並支持身心障礙者與原住民就業，實踐公平就業精神；針對在職進修需求，中信金控發展多元培訓機制與提供豐富學習資源，推動各類專業訓練及職能導向發展策略，搭配跨國、跨職能歷練，建構完整人才庫（Talent Pool）。同時，中信金控與國內外知名學府合作，如與美國賓州大學華頓商學院合作設計客製化訓練課程，導入一流師資與資源，2024年訓練總經費逾2億元，展現對人才培育的重視與承諾。

秉持We are family品牌精神，中信金控營造幸福、包容且充滿活力的企業文化，深受員工認同。除本次榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」金獎，亦獲得2024第17屆TCSA台灣企業永續獎「人才發展領袖獎」等殊榮。

中信金控將持續推動多元共融與幸福職場發展，攜手員工打造成為「台灣第一、亞洲領先」的領導品牌。

