亞洲最佳企業雇主獎／台新新光金雙獎到手

甫完成合併的台新新光（2887）金融控股公司旋即在國際舞台上大放異彩，榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」及Stevie Awards最佳雇主大獎雙料殊榮，展現企業卓越的人才策略與文化整合實力。

HR ASIA「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具代表性的人力資源獎項之一，該獎項邀請員工匿名填寫問卷，為雇主表現進行評分，並由《HR ASIA》召集相關領域專家，對人力資源投入項目進行資料審查與評比，其評選範圍涵蓋12個國家／地區。

台新新光金控憑藉長期致力於人才培育與優化職場環境的傑出表現，榮獲此殊榮。此次更是首度摘下「多元、平等與包容獎」，充分展現打造多元共融職場環境的卓越表現，獲得國內外各界肯定。

今年首次以台新新光金控參加，再度榮獲肯定。獲獎不僅象徵台新新光金控人才管理與文化融合順利啟動，也印證「以人為本」的理念深植新企業體質，證明文化融合與人才策略的無縫銜接。合併前的台新金控更是國內唯一連續七年贏得此獎項的金控公司。

值得一提的是，台新新光金控也在Stevie Awards 最佳雇主大獎之「最佳年輕人聘用策略」獎項中脫穎而出，表彰台新新光金控在新進員工招募、新人訓練與入職體驗的整體設計上，展現創新、系統化與高度人本精神，成功打造讓年輕人「一進來就想留下來」的職場環境。

台新新光金控表示，這次獲得雙項國際肯定，是對全體員工努力的最佳回應，也讓台新新光金控更堅信以人為本、共創共好，是推動永續競爭力的不二法門。未來將持續推動以員工為核心的ESG策略，強化多元共融、數位轉型與人才永續等面向，結合創新與人文關懷，打造讓人才願意加入，也值得留下的幸福職場，朝亞洲一流金融品牌之路邁進。」

台新新光金控積極打造友善職場環境，提供員工全方位的福利措施，包括提供優於法令的60天產假、八天產檢假及陪產假等、擴大並提高子女教育補助範圍及金額、設立彈性工時制度、健康檢查補助可遞延累計。

為促進員工在工作、家庭及生活間取得平衡，開辦多元多樣化的身心健康講座與軟性課程，如親子工作坊、聰明育兒術等多元課程，以期為員工創造最佳的工作體驗。