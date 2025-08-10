獨／台壽與日本星野集團簽MOU 將合作開發宜蘭清水地熱

中信金控旗下台灣人壽投資觀光飯店將再有代表作。據透露，台灣人壽日前已和日本知名連鎖觀光飯店品牌星野集團簽署合作備忘錄（MOU），標的正是台灣人壽在約8年前取得的宜蘭縣政府BOT「清水地熱」案，金管會保險局也通過該開發計畫，台壽估計初期將先投資50億元，和星野集團開發總面積達36公頃的清水地熱區。這也是台壽進軍觀光飯店領域以來，合作觸角首度從國內企業集團延伸至日本一流的品牌飯店業者。

據了解，台壽與星野集團的合作架構，將為設計由雙方共同討論，另外也會合組團隊來討論，目前規畫的藍圖，第一個先做飯店區，第二個將做溫泉區。此外，總金額先期會先投資50億元左右，目前興建旅館本體的主體建築，大約使用到三分之一土地，其他大部分都為森林或綠地；而在旅館飯店的規畫，將包括了250間的房間，和幾十個villa。更重要的是，台壽不只自己投資，也會對外招商，等初期的商機帶動之後，包括露營區、spa館、溫泉區、或其他休閒娛樂，都將成為重要的對外招商項目。

除了與星野集團的最新合作計畫，中信金的大巨蛋投資也已有譜，應該會由台壽投資台中大巨蛋，不過必須先等台中市府把標案提出來，台壽也必須透過公開招標的程序取得，目前初估，投資規模應該會有500億元的水準。

台壽對觀光娛樂領域的投資一直有高度興趣，且先前在開發南港的LALAPORT時，已攜手日本的三井集團合作，如今在飯店領域，再度攜手日本大型集團合作，對象正是在台灣有高知名度及口碑的星野集團。在此之前，台壽投資的觀光飯店BOT案，還包括高雄漢來、高雄承億文旅、台中日月潭的漢來日月行館，此外，位於西門町錢櫃對面的商旅亦為台壽擁有，現在該商旅是由日本企業以向台壽承租的方式來經營。

而台壽即將與星野集團合作的清水地熱案則不一樣，星野集團並非以承租的方式，雙方不是承租關係，而是直接由台壽委託經營。台壽大約8年前從宜蘭縣政府的BOT案招標中得標，由於面積高達36公頃，台壽一直在思考最佳的開發方案，如今決定發揮該地區特有的森林、綠地、溫泉等條件，開發為觀光飯店、渡假村，為此台壽先前已多方接觸許多知名國際品牌觀光飯店集團，最後花落星野。

為何對星野有信心？相關人士指出，因為星野集團在台中谷關的星野「虹夕諾雅谷關」，住房率都達8、9成以上，讓台壽看到其經營成效，所以更有信心。相關人士也不諱言，台壽已接觸很多家飯店集團，「國內叫得出名字的集團，台壽幾乎都接觸過。」台壽覺得星野最好，尤其星野擅長結合大自然的景觀來經營觀光飯店，例如北海道、長野輕井澤、東北的星野奧入瀨溪流大飯店這些，星野都有多個充分展現與當地自然景觀結合推出高質感渡假村的代表作。

知情人士也說，台壽希望透過和星野的合作，帶入更多他們在日本的會員，讓這些星野的會員等日本觀光客，來台灣時將該飯店、渡假村列為旅遊的重點，「這將是一家跟大自然結合的飯店，而不是死板板的建築而已。」相關人士也指出，同樣是泡溫泉，但這個絕對和在北投泡湯不一樣，相信除了對國內旅客，也會給日籍旅客帶來不一樣的感受。