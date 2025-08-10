智慧經營／凱基投信投資長彭炫通 三度思維 養成金頭腦

經濟日報／ 何佩儒
凱基投信投資長彭炫通。 凱基投信／提供
凱基投信投資長彭炫通。 凱基投信／提供

手中操盤金額最高曾達180億美元（約5,400億元新台幣），凱基投信投資長彭炫通在投資市場見過各種大風大浪，一年多前擔任凱基投信投資長，他提到帶領一群聰明「金頭腦」的訣竅時表示，「我希望透過信賴與尊重，提供他們深度、廣度與溫度。」

展現專業 培養信賴感

深諳總經、台股、美股、債市、甚至另類資產的管理，彭炫通提供投資團隊在投資策略上更深、更廣的建議，與不同面向的思維，很容易理解，但為什麼要有「溫度」？

彭炫通表示，過去都在做全球的資產管理，從金融海嘯、歐債危機、網路泡沫、美股熔斷、SARS等一路操盤，每天都在不斷思考，「甚至連睡覺時都在想市場走勢。」

因為要接觸愈來愈多的客戶，如何讓對方願意把如此龐大的資產交給自己管理，有時候不見得只是技術上、有技巧而匠氣的說詞，而是要培養信賴感，並展現自己的專業，「溫度」就是這樣一點一滴訓練出來、磨出來的。

彭炫通養成每天不斷的看書、看研究報告的習慣，從歷史、市場策略師對市場的看法，對經濟走勢的判斷等，他不僅會與投資團隊成員討論，有些領域同事更擅長，就跟他們學習。例如近來的AI產業，團隊就會有定期的討論，交流對產業與股市的看法，「我很Enjoy（享受）被同事Challenge（挑戰）的過程。」

在金融市場上，投資團隊每天都要挑戰市場，彭炫通寧可先被同事挑戰，也不要之後被市場教訓。

因為具備有溫度的人格特質，同仁感受到彭炫通是真心感謝與團隊互動學習的過程，這樣的以身作則，同仁也會願意開放去接納不同觀點，重新思考自己對市場的看法，以及自己的投資組合是不是需要做一些調整。

因為所謂的市場，就是集中所有買跟賣決定之後的一個結果，同樣的東西，有人看多、有人看空，看多、看空也有不同的程度，中間的光譜非常長，因此有很多的空間可以去論證與思考，要用什麼投資的策略跟邏輯，比較可以創造額外的報酬。

腦力激盪 掌握大趨勢

而每個經理人要追求是每日績效、波段或區域，有些看長線，有的看短線，只要可以經過時間的認證、驗證，這樣的策略可以創造超額報酬，彭炫通都能認可。當然剛進公司的新人，投資團隊會有一套訓練的過程，同時強調善用工具，用系統化的方式結合量化跟質化的研究方式。用數據去量化，錯了該砍就砍。

當同仁的看法與彭炫通不同時，彭炫通會先了解對方想法，再點出他覺得可能發展的大方向，這可能是對方的盲點，提供同仁參考。其實投資團隊不斷的思考都是「接下來市場會發生什麼事情？」因為不能根據過去已經發生的事來做投資決策。

例如今年1月彭炫通從美返台，在觀察美國的市場後，與投研討論，認為今年最大的問題是過度集中，所以要準備做產業分散，降低投資組合集中度。不久市場開始波動，2月初彭炫通與團隊探討，所謂「美國優越論」會不會被質疑？過去幾年美元、美股都在漲，因此要開始去做一些調整，進行市場的分散。

「因為專業的投資團隊要走在市場的前端，要比市場還早預期到可能發生的風險或機會。過程中當然要花很多時間去學習，掌握市場的脈動，同時與有經驗的經理人進行腦力激盪。」

