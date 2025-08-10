經濟選書／日圓王子 揭露泡沫經濟真相

本書揭露一個鮮為人知的事實：日本戰後的經濟奇蹟，並不只是企業經營或市場機制的自然結果，而是有一隻「看得見的手」──日本銀行（央行）扮演著關鍵角色。但是，這隻「手」並非總是在協助政府推動國家發展。實情正好相反，本書詳細分析日本銀行如何利用不受民主監督的權力，在歷史上的許多時間點干預甚至左右的國家經濟政策，最終導致1990年代和2000年代的泡沫經濟和長期衰退：這是央行反抗政府和人民的結果。

為什麼日本和西方世界的央行權力如此龐大？因為它們不受民主選舉機制制衡，卻擁有決定金融環境、信用配置和貨幣供應的工具。以日本為例，央行與政府間的「遊戲」並非合作，而是權力鬥爭。本書的一個核心論點是，如果央行不和政府合作協調，甚至與民選機構作對，那麼它的政策可能不會為國家整體的利益服務，反而可能損害經濟穩定和社會福祉。

此教訓對今日華人讀者尤其重要。在現代全球化脈絡下，很多國家跟隨西方腳步，想賦予央行「獨立性」，把金融決策交給技術官僚負責。不過，獨立與公開透明和問責制度是兩回事。如果組織握有龐大權力，卻不用對社會和民意負責，那它的政策決策就可能帶來無法預料的社會後果。

這本書原想為西方讀者揭露日本經濟奇蹟背後隱藏的結構。然而本書出版後，收到諸多國家讀者回饋，其中包含華語世界的學者與學生。他們對本書採用的結構分析方法論、貨幣權力的論述，及體制的批判都展現濃厚興趣。這些回饋讓我意識到，本書的主題──金錢、權力和責任──不分國界，是世界各國在建立經濟治理體系時都會遇到的共同問題。

本書蘊含幾則重要訊息，其中一則訊息是，正確的銀行和銀行信用政策，能使我們都享有強勁、穩定、公平的經濟成長，而無須承受危機和通膨的代價。這代表我們都能過著豐足富裕的生活。日本、台灣以及中國都證明了這一點，但這是放諸四海皆準的道理。令人遺憾的是，央行規畫人員經常阻礙經濟繁榮。

這是因為在某些國家，他們似乎有其他的盤算。數十年來，英國和美國特別熱中於挑起戰端，而經濟危機正是他們達成這些負面目標的手段。

考慮到央行規畫人員在日本和許多西方國家的歷史紀錄和實際作為，我也要對央行數位貨幣政策的普及提出警告，因為西方領導人似乎想把它當成中央極權的控制工具來使用。

我們反而應該支持權力分散，以及那些深入參與當地社區事務的地區性小型銀行。決策權力與經濟成果愈分散、愈能分配到底層的社會，對大多數人就有愈多好處。

小型企業提供了超過七成的就業機會。這些小企業仰賴銀行的貸款，但只有小型銀行願意借錢給它們。但是，日本和大部分西方國家的央行規畫人員卻積極減少銀行的數量，最極端的情況下只留下幾家大銀行，而這些大銀行完全不借錢給小型企業──這就是大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國的經驗。（摘自《日圓王子》，大塊文化出版）