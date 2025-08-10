點子農場／穩定幣與不穩定的未來

當美國和中國的角力愈演愈烈的同時，一場史無前例的數位金融戰爭已經開打。

美國在7月通過《天才法案（GENIUS Act）》，首次以聯邦法規明確穩定幣監管架構，規定穩定幣須1：1對美元做資產儲備和兌換、不得發利息，發行者須獲得許可，強化市場信任與監管透明度。此舉不僅推動Coinbase、Circle等企業股價上揚，也標誌穩定幣將納入主流金融體系，全球穩定幣市場進入關鍵轉折期。

與此同時，香港於5月通過穩定幣條例，自8月起所有港元掛鉤穩定幣須申請牌照，並受資產儲備、風險管理與反洗錢等嚴格要求限制。渣打銀行聯手Animoca（WEB3業者）、HKT（香港電訊）預備推出港元穩定幣，螞蟻與京東也積極籌劃發行人民幣穩定幣，香港可望逐漸成為亞洲穩定幣創新樞紐。全球穩定幣監管進入制度化與國際競逐，未來發展將深刻影響數位金融格局與主權貨幣地位。

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲一直高度關注穩定幣，他認為，川普的關稅戰只是小菜，穩定幣才是主菜，是操控美元行情的殺器，也是美中角力的核心武器。

為了更了解穩定幣未來的可能發展，我拜訪他請益，從三個方向來對話：台灣的監管現狀、穩定幣的發展趨勢，以及其對國際金融格局的影響。

陳冲認為，中央銀行和金管會之間在穩定幣監管上一直存在「不同調」的問題，而數位發展部則始終保持沉默。他建議台灣應該設立一個「特別辦公室」，專門針對穩定幣進行規劃和協調。

陳冲說，美國穩定幣法案的通過，其內容很可能會成為各國遵循的指引，進而完善台灣的穩定幣立法。穩定幣的發展勢不可擋，未來盛況可期。他將穩定幣的演進過程比喻為從既有制度的「裂縫中長出新的技術藤蔓」，這是一場「貨幣戰爭」甚至是「貨幣霸權的軍備競賽」。

他認為這是一場「舊的金融秩序」被「重寫」的過程，並強調「穩定幣最值得注意之處在於它能讓資金自由流動，也可能會是美國和中國大陸建構自己未來貨幣優勢的重要工具。

美國明訂穩定幣必須以1：1現金或其等價物全額儲備，並強制月度審計。陳冲認為，這實際上是美國將穩定幣納入美元體系的國家戰略。這套看似公平開放透明的標準，卻可能會防堵中國穩定幣未來的發展。

美國透過法案、協議和信任來主導下一代金融秩序，而非印鈔或軍事力量。這顯示穩定幣不是美元的競爭對手，而是美元的「升級外掛」。穩定幣不再只是一種產品或技術，而是對現有銀行、央行和貨幣邏輯的全面顛覆。台灣必須積極面對這場變革，否則將被邊緣化。

在《貨幣失能》這本書裡，作者Lyn Alden將穩定幣定位為一種「橋梁技術」，是當代法幣制度與去中心化加密貨幣間的中介，雖有創新意義，卻無法根本解決現行貨幣體系日漸崩壞的根源。她認為，大多數穩定幣（如USDT、USDC）仍高度依賴傳統法幣作為背後儲備，尤其是美元，這使其本質仍受央行政策與通膨影響，難以脫離政府與大型機構的控制。

Lyn Alden認為，穩定幣是實用但脆弱的權宜之計，是用數位技術包裝的舊制度。如果無法挑戰貨幣制度的本質，只是將中心化的壟斷搬到區塊鏈上，那麼穩定幣最終可能只是金融幻象的延伸，而非改革的開端。