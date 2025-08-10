權威人力資源雜誌公布最佳企業雇主獎 遠雄廣場深化人本職場文化獲獎
新北市汐止iFG遠雄廣場開業10年，今年首度參加由亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，在超過360家的企業中，受公司夥伴與評審肯定，獲頒台灣區 「2025年度最佳雇主獎」。
遠雄廣場今天表示，因為重視每一位員工的參與發聲，所以年度績優單位與員工的選拔，皆由全體同仁票選決定，績效採用360度評核，並建立營運與ESG活動的專案組織，讓同仁一起參與討論。對多元觀點的重視，讓員工能夠更全面的服務顧客。
因為擁有跨世代多元共融職場結構，遠雄廣場將每位同仁視為合作夥伴，形塑多元共榮、員工參與及成果共享的企業文化，重視每位夥伴的成長與發展。
遠雄廣場2024年增加線上學習資源，增加同仁多元與便利的自主學習管道。對於同仁的發展，致力建構接班梯隊，與同仁共同攜手規劃職涯發展的藍圖，並透過每年接班培育的執行，有邏輯與步驟的達成同仁成長與發展的目標。
遠雄廣場表示，同仁的健康也是企業重視的項目，每月推行「運動日」，當日同仁可以在上班時段參與當月主題運動，並結合運動與舒壓課程的規畫，讓同仁在努力工作之餘，能夠適度放鬆並維持體能。
作為汐止在地商場，iFG遠雄廣場秉持「綠色共榮、歡聚嘗鮮」理念，推動各類ESG、志工活動等，鼓勵同仁走入社區、服務在地，不論是陪伴身心障礙青年、幼兒園的環境清潔、基隆嶼的淨灘、二手玩具募集到教育陪讀等，服務的足跡遍及汐止、基隆等地區，緊密連結在地居民與這片土地的情感。
遠雄廣場表示，商場不只是提供顧客放鬆、歡聚、遊樂、購物的場域，更希望透過夥伴的力量深入社區、與居民連結。未來將持續以人為核心，深耕幸福職場，延伸 ESG行動，創造共好價值。相關訊息可上遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。
