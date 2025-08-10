快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

聽新聞
0:00 / 0:00

權威人力資源雜誌公布最佳企業雇主獎 遠雄廣場深化人本職場文化獲獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
汐止iFG遠雄廣場深耕汐止10年，今年首度參加亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》舉辦的表揚活動獲獎。圖／遠雄廣場提供
汐止iFG遠雄廣場深耕汐止10年，今年首度參加亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》舉辦的表揚活動獲獎。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場開業10年，今年首度參加由亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，在超過360家的企業中，受公司夥伴與評審肯定，獲頒台灣區 「2025年度最佳雇主獎」。

遠雄廣場今天表示，因為重視每一位員工的參與發聲，所以年度績優單位與員工的選拔，皆由全體同仁票選決定，績效採用360度評核，並建立營運與ESG活動的專案組織，讓同仁一起參與討論。對多元觀點的重視，讓員工能夠更全面的服務顧客。

因為擁有跨世代多元共融職場結構，遠雄廣場將每位同仁視為合作夥伴，形塑多元共榮、員工參與及成果共享的企業文化，重視每位夥伴的成長與發展。

遠雄廣場2024年增加線上學習資源，增加同仁多元與便利的自主學習管道。對於同仁的發展，致力建構接班梯隊，與同仁共同攜手規劃職涯發展的藍圖，並透過每年接班培育的執行，有邏輯與步驟的達成同仁成長與發展的目標。

遠雄廣場表示，同仁的健康也是企業重視的項目，每月推行「運動日」，當日同仁可以在上班時段參與當月主題運動，並結合運動與舒壓課程的規畫，讓同仁在努力工作之餘，能夠適度放鬆並維持體能。

作為汐止在地商場，iFG遠雄廣場秉持「綠色共榮、歡聚嘗鮮」理念，推動各類ESG、志工活動等，鼓勵同仁走入社區、服務在地，不論是陪伴身心障礙青年、幼兒園的環境清潔、基隆嶼的淨灘、二手玩具募集到教育陪讀等，服務的足跡遍及汐止、基隆等地區，緊密連結在地居民與這片土地的情感。

遠雄廣場表示，商場不只是提供顧客放鬆、歡聚、遊樂、購物的場域，更希望透過夥伴的力量深入社區、與居民連結。未來將持續以人為核心，深耕幸福職場，延伸 ESG行動，創造共好價值。相關訊息可上遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

汐止iFG遠雄廣場深耕汐止10年，今年首度參加亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》舉辦的表揚活動獲獎。圖／遠雄廣場提供
汐止iFG遠雄廣場深耕汐止10年，今年首度參加亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》舉辦的表揚活動獲獎。圖／遠雄廣場提供

汐止 遠雄購物中心

延伸閱讀

深耕人才永續 中信金8度獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定

25歲出部落打拚養家 新北汐止87歲林連欉獲模範父親

印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談

驚見樹上掛發黑腐屍嚇壞登山客 汐止警追死者身分釐清死因

相關新聞

酷澎法說會提到台灣22次！背後是給momo的3個壞消息

酷澎這個季度財報會議上，「台灣」這個關鍵字在整場會議中出現了22次！且酷澎創辦人金範錫本人就提了10次。

桃園房價負擔沉重審計促改善 市府拚2032前蓋3萬社宅

桃園審計處在113年度決算審核報告指出，比較近年全國住宅價格指數、房貸負擔率等數據，顯示桃園市家戶房價負擔能力有越來越沈...

暑假旺季未出現又面臨關稅衝擊 中市飯店業憂生意雪上加霜

美國對台灣課徵20%關稅，影響傳統產業競爭力。台中市飯店者也表示，在新台幣升值下，國旅本已受衝擊，現又有產業受關稅衝擊下...

中小企業永續轉型 標竿學習／WaCare 建完整醫療服務鏈

台灣醫療體系高度發展，健保制度全球稱羨，但是偏鄉、高齡與慢病患者，卻時常出現照護缺口，這十年來，吉樂健康資訊科技（WaC...

亞太生技論壇11日登場 大咖獻策

鑽石投資公司、臺灣證券交易所、櫃買中心聯手舉辦的「2025亞太生技投資論壇」將於11日登場，今年的投資論壇以「動盪時局下...

產業追蹤／癌症免疫療法 生醫大突破 台灣有望搶占商機

根據美國健康指標和評估研究所（IHME）統計，癌症長期位居全球三大死因之一。儘管傳統治療如手術、化療和放療能有效殺死癌細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。