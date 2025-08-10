百夫長集團創辦人陳志彬 獲聘美國國家旅遊局品牌顧問

美國國家旅遊局台灣代表處於本月，正式聘請百夫長(CENTURION)集團創辦人陳志彬博士擔任品牌顧問，任期二年，共同推廣「美國旅行的無限可能」。

疫情結束至今，台灣赴美旅客已經恢復至疫情前的80%，美國國家旅遊局(Brand USA)極重視來自台灣的遊客，根據統計，除了留學與洽商之外，台灣赴美旅遊人口呈現穩定復甦與成長走勢。

陳志彬是「百夫長」與英文「CENTURION」在中華民國智慧財產局全品相、全類別，包含商品與服務註冊商標的商標持有人。百夫長集團旗下的旅行箱事業單位，於2015年在美國註冊，以美國品牌之姿運營旅行箱事業，目前全球直營數十國，在業界取得極大的成就。

2015年百夫長旅行箱在美國開拓銷售疆域時，積極呼應聯合國於同年提出的永續發展SDGs政策，陸續發行「動物保育、海洋保護，森林環保」三大主題式旅行箱，奠定主題式旅行箱龍頭地位。

美國國家旅遊局致力於以創新視野，打開屬於美國的觀光篇章，聘請陳志彬擔任品牌顧問，不僅是品牌與旅遊單位的策略結盟，更像是深具意義的跨界對話。

陳志彬表示，此次受邀擔任美國國家旅遊局品牌顧問深感榮幸，計畫未來兩年任期內，每年在美國旅行37天，也就是每年十分之一的時間在美國旅遊，再透過社群平台分享所見所聞，積極推廣美國旅遊。

目前，華航、長榮、星宇皆有密集航班往來台灣與美國之間，國籍航空之外的選擇還有聯合航空、達美航空。聯合航空每天直飛舊金山、每周兩班飛關島；達美航空每天直飛西雅圖，且是市場唯一日間飛行。