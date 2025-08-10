酷澎法說會提到台灣22次！背後是給momo的3個壞消息

摘要 台灣線上零售龍頭momo，上半年營收、獲利雙雙衰退。根據酷澎在第二季財報會議上揭露的台灣市場營運資訊與展望，momo接下來的競爭壓力只會更大。

酷澎這個季度財報會議上，「台灣」這個關鍵字在整場會議中出現了22次！且酷澎創辦人金範錫本人就提了10次。

其中，有三件事情，特別值得包括momo在內的台灣電商和零售業者警戒。

酷澎營收兩位數成長、momo卻衰退

第一，酷澎公布第二季台灣市場營收季增54%，年增幅度則是超過三位數。金範錫表示，這個增長力道比他們在年初最樂觀的預期還更好。而且他看好在第三季的成長幅度還會更高。

相對於momo今年陷入營收衰退，酷澎則是持續展現高速增長，這一方面代表雙邊的差距正在加速拉近；另一方面，酷澎營收規模的擴大，也意味了momo要想壓制對手的難度會比過去更高。

業界人士認為，在酷澎規模仍小時，若momo針對該平台主打的品類，採取價格反制，應有機會抑制該平台壯大；但當對手的規模已經破百億，品類也不侷限在少數特定品類時，這時要想採取任何的反制行動，都得付出更高的代價。

而且在雙邊氣勢一消一長之下，momo要想守住既有供應商優勢的難度也在增高。金範錫表示，目前在台灣已經有數百個頂尖品牌直接與酷澎合作，並指出這個數字在過去一季出現爆發成長。

酷澎台灣活躍用戶大增

接著第二個考驗是，金範錫指出，第二季台灣市場的成長動能不只來自新用戶，更多是既有用戶的回購。根據他的說法，他們該季度在台灣的活躍用戶數增加了四成，這顯示出，酷澎正在養成台灣使用者的習慣。

一旦消費者開始習慣性上酷澎購買，酷澎接下來就可以用更少的行銷花費喚回消費者；反過來說，如果用戶被酷澎黏住，也代表momo要想把客戶搶回來，就得付出更大的力氣。

酷澎比本土電商更像科技公司

第三個考驗，是酷澎正大量使用AI拉升營運效率。

「AI 多年來一直是我們的營運與策略核心，我們善用這些技術來優化幾乎所有顧客體驗與營運環節，包括個人化推薦、動態定價、庫存預測、路線最佳化等。」金範錫表示，這些AI應用直接促成了他們近幾個季度顧客參與度的提升，以及營運效率改善。

另外他也提到，目前酷澎已經有高達五成的新程式編碼是由AI產出，並預期AI將會是公司未來長期推動營收成長與利潤率擴張的關鍵。

相比於momo的企業體質比較近似於零售業，在先進科技的資源投入有限，酷澎則更像是一家科技公司，有大量軟體人才，也積極投入先進技術的研發與嘗試。近期酷澎在韓國甚至也開始發展AI資料中心事業。

對利潤空間不高的電商零售業來說，AI對於提升營運效率所帶來的競爭優勢，將日益顯著。

不過酷澎財報揭露的資訊，對momo也不全然都是壞消息。

負毛利戰法錢狂燒，酷澎打momo也砍到自己？

酷澎財務長阿南德（Gaurav Anand）指出，該季度包括台灣市場、Coupang Eats和Coupang Play在內的開發中業務，EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘） 虧損達2.35億美元，較去年同期和上一季都更高，主因就是來自台灣市場的投資增加。而且也因為台灣市場的成長速度超乎預期，他們將開發中事業的全年EBITDA虧損數字預估，上修至9至9.5億美元。

以酷澎目前主要採取負毛利戰術的打法來說，市佔擴大其實是兩面刃，因為規模越大，虧損就會更高。

而且就這次在財報會議上，酷澎罕見點名台灣市場為該事業類別虧損擴大的主要歸因，也反映出第二季在台灣市場的虧損規模不同以往。

momo壓力大，酷澎面對投資效率必須拉升的壓力其實也在提高。

不過那樣的壓力，主要還是來自在財報上，酷澎必須給投資人合理的交代，但就資金面來說，他們還是相當有本錢。因為其韓國電商本業與物流事業相當穩健，可以貢獻穩定獲利，另一方面，酷澎相當熟稔資本市場操作，根據其六月申報的SEC文件，才剛與摩根大通完成一筆15億美元的聯貸案。

雖然momo做為台灣第一大線上零售商，目前不論營收規模還是獲利表現，都領先酷澎在台灣的業績有一大段距離，但不可否認，這個差距正在拉近，而且從這場財報會議，投資人半數以上的提問都圍繞在台灣來看，酷澎現在更沒有從這個市場退縮的本錢，只能繼續往前衝。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文酷澎法說會提到台灣22次！背後是給momo的3個壞消息》