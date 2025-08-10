桃園房價負擔沉重審計促改善 市府拚2032前蓋3萬社宅

桃園審計處在113年度決算審核報告指出，比較近年全國住宅價格指數、房貸負擔率等數據，顯示桃園市家戶房價負擔能力有越來越沈重的情形，市府應加快提出對策。

審計處表示，內政部統計2024年第4季全國住宅價格指數為150.98，不但續創新高，且已連續26季呈上漲趨勢，房貸負擔率46.62％，房價所得比為10.76倍（越高負擔越重）；對比桃園市同年第4季的住宅價格季指數為159.74，房貸負擔率39.97％，房價所得比為9.22倍，均低於全國平均值，也為六都最低。

不過桃園市住宅價格季指數自2022年第4季的130.30，上漲至2024年第4季的159.74，指數成長率為22.59％，比全國平均值高18.41％，居六都之冠。

此外，桃園房貸負擔率由2022年第4季的32.81％，攀升至2024年第4季之的39.97％，增加7.16個百分點，房價所得比由2022年第4季的7.83倍，攀升至2024年第4季的9.22倍，增加1.39倍，都高於全國平均之1.15倍，都第3，顯示桃園市家戶房價負擔能力越趨嚴峻。

桃園審計處指出，鑑於房價與民眾生活負擔密切相關，且近年國內房價上漲速度加快，市府針對房價負擔持續弱化問題，應積極研謀善策因應檢討改善。

另外，行政院2017年3月核定社會住宅興辦計畫，8年目標12萬戶，其中桃園市1萬5000戶，依據內政部不動產資訊平台資料，已完工4524、興建中4430、已決標待開工3574戶，達成數合計1萬2528，目標占比83.52％未滿 9 成。

審計處指出，行政院續於去年10月提出百萬戶租屋家庭支持計畫草案（2025至2032年），桃園市累積目標總戶數為3萬戶，桃園市2014年升格直轄市後，人口持續增加，對於社會住宅需求提高，允宜籌謀因應積極推動，增加社會住宅戶數，以達成社會住宅照顧弱勢，實踐居住正義之政策目標，經函請檢討改善。

市府都發局表示，正持續盤點都市計畫變更或整體開發地區土地，配合變更審議及重劃工程，重點放在陸續啟動社會住宅興辦作業，並輔以租金補貼及包租代管等方式，建立多元住宅供給制度。

都發局統計至今年5月底，社會住宅設計中有3處430戶，預計再發包3處960戶，並配合都市計畫及整體開發工程進度，將於2032年前陸續啟動規畫中的8處1982戶，及11處逾2000戶的儲備基地，與中央合作推動達成2032年3萬戶的目標。